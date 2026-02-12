कराची : अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के 11वें एडिशन से पहले हुए पहले प्लेयर्स ऑक्शन से अपना नाम वापस ले लिया। एक फ्रैंचाइजी मालिक ने शुरू में कन्फर्म किया कि मुजीब उर रहमान, सेद्दीकुल्लाह अटल, मुहम्मद नबी, वकार सलामखेल, फजल हक फारूकी जैसे खिलाड़ियों ने बुधवार को लाहौर में हुए ऑक्शन के लिए रजिस्टर किया था। लेकिन पेशावर जालमी द्वारा अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज को सीधे साइन करने पर हुए विरोध के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया।

PSL के CEO सलमान नसीर ने कहा कि अफगानिस्तान के कुछ खिलाड़ी थे जो रोल में थे लेकिन किसी फ्रैंचाइज़ी ने उन्हें नहीं चुना। नसीर ने दावा किया, 'ऑक्शन में कुछ अफगानिस्तान के खिलाड़ी थे लेकिन किसी फ्रैंचाइज़ी ने उन्हें नहीं खरीदा।' नसीर ने कहा कि दोनों देशों के बीच खराब रिश्ते ऑक्शन में दिखे। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खराब रिश्तों की वजह से जालमी के गुरबाज को साइन करने के बाद बहुत बुरा रिएक्शन हुआ और गुरबाज के PSL से हटने के बाद भी। इसलिए दूसरे खिलाड़ियों ने भी रिएक्शन से बचने का फैसला किया।'

पिछले साल के आखिर में जब पाकिस्तानी सेना ने मिलिटेंट्स को टारगेट करने के बहाने अफगानिस्तान के कुछ खास इलाकों में हवाई हमले किए थे, तब से दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं। अफगानिस्तान के कई खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सरकार पर गुस्सा निकाला था और उन्हें पाकिस्तानी हैंडल्स से भी वैसा ही जवाब मिला था।