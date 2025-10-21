काबुल (अफगानिस्तान) : अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) के प्रवक्ता सैयद नसीम सदात ने पक्तिका प्रांत में हुए पाकिस्तान के हवाई हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें तीन अफगान क्रिकेटरों की मौत हो गई। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्डों और सभी क्रिकेट प्रेमियों से इस बर्बर घटना की निंदा करने की अपील की और क्रिकेट को युद्ध से दूर रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सदात ने कहा, "क्रिकेट शांति का प्रतीक है और क्रिकेटर शांति के दूत हैं। उन्हें युद्ध और हिंसा से दूर रखा जाना चाहिए। युद्ध को खेल में नहीं घुसाया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि उनके पास स्पष्ट सबूत हैं, जिसमें वीडियो रिपोर्ट भी शामिल है, जो इस घटना में पाकिस्तान की भूमिका को दर्शाता है।

हमले में मारे गए क्रिकेटर

एसीबी ने पुष्टि की कि उरगुन ज़िले में हुए हवाई हमले में कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून नामक तीन क्रिकेटर मारे गए। इसके अलावा सात अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। सदात ने कहा कि क्रिकेट जगत में इस हमले की निंदा व्यापक रूप से हुई है, जिसमें अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान भी शामिल हैं।

त्रिकोणीय टी20 श्रृंखला से अफगानिस्तान का नाम वापस लेना

हमले के बाद, एसीबी ने पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाली आगामी त्रिकोणीय टी20 सीरीज़ से अफ़ग़ानिस्तान का नाम वापस लेने का फैसला किया। सदात ने बताया कि राष्ट्रीय टीम के सभी खिलाड़ी, जिनमें वरिष्ठ खिलाड़ी भी शामिल हैं, ने इस निर्णय का स्वागत किया और शहीद क्रिकेटरों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा, "टीम ने इस फैसले का समर्थन किया और अपने दुःख को व्यक्त करते हुए शहीद क्रिकेटरों और अन्य निर्दोष लोगों के परिवार के साथ संवेदनाएँ साझा कीं।"

हमले का संदर्भ

तीनों खिलाड़ी उस समय शाराना, पक्तिका प्रांत की राजधानी में एक दोस्ताना क्रिकेट मैच में भाग लेने गए थे। मैच के बाद उरगुन लौटते समय, उन्हें निशाना बनाया गया। एसीबी ने इसे "पाकिस्तानी शासन द्वारा किया गया कायरतापूर्ण कृत्य" बताया और कहा कि यह पूरी क्रिकेट बिरादरी के लिए गहरा सदमा है।

त्रिकोणीय श्रृंखला का नया कार्यक्रम

अफगानिस्तान का नाम वापस लेने के बाद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने पुष्टि की कि ज़िम्बाब्वे ने त्रिकोणीय टी20 श्रृंखला में भाग लेने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। इस श्रृंखला की शुरुआत 17 नवंबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगी। पहला मैच मेजबान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा। दूसरा मैच 19 नवंबर को रावलपिंडी में श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे के बीच होगा। इसके बाद पांच मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे, जिसमें 29 नवंबर को फाइनल भी शामिल है।