काबुल (अफगानिस्तान) : अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) के अधिकारियों ने राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों के साथ मिलकर काबुल के अस्पतालों का दौरा किया, ताकि पाकिस्तान द्वारा एक अस्पताल पर किए गए हमले में घायल हुए लोगों का हालचाल जान सकें। खिलाड़ियों ने पीड़ितों को अपना समर्थन दिया और उनके जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना की।

अफगानिस्तान के वनडे और टेस्ट कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने अपने साथी खिलाड़ियों गुलबदीन नायब और कैस अहमद के साथ वजीर अकबर खान और काबुल इमरजेंसी अस्पतालों का दौरा किया जहां उन्होंने हमले में बचे लोगों से मुलाकात की और पीड़ितों व उनके परिवारों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की।

यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब काबुल में हवाई हमलों के कारण बड़ी संख्या में आम नागरिकों के मारे जाने की खबरों के बाद अफगानिस्तान के क्रिकेट समुदाय में भारी आक्रोश फैल रहा था। कई खिलाड़ियों ने सार्वजनिक रूप से इस हिंसा की निंदा की और इसके लिए जवाबदेही तय करने की मांग की। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार काबुल में नशे के इलाज के एक अस्पताल पर पाकिस्तान द्वारा किए गए घातक हवाई हमले में 400 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तानी सेना ने कुनार प्रांत के विभिन्न ज़िलों में 124 रॉकेट दागे हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने इस भयानक हवाई हमले की जांच कराने और इसके लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। कुनार सूचना और संस्कृति निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने प्रांत के कई इलाकों में रुक-रुककर रॉकेट हमले किए, हालांकि, इन हमलों में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।