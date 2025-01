बुलावायो : राशिद खान (7 विकेट) की शानदार गेंदबाजी की बदौलत अफगानिस्तान ने सोमवार को दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन जिम्बाब्वे को 72 रनों से हरा दिया। इसी के साथ अफगानिस्तान ने दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला 1-0 से जीत ली। जिम्बाब्वे ने कल 8 विकेट पर 205 रन से आगे खेलना शुरु किया। आज सुबह के सत्र में 68वें ओवर में रिचर्ड एन्गरावा (3) रनआउट हुए। इसके बाद अगले ही ओवर में राशिद खान ने जिम्बाब्वे के कप्तान क्रेग एर्विन (53) को पगबाधा आउट कर अफगानिस्तान के लिए पहली टेस्ट जीत दर्ज की। जिम्बाब्वे कल के स्कोर में एक भी रन का इजाफा नहीं कर पाया और पूरी टीम 68.3 ओवर में 205 रन पर सिमट गई। अफगानिस्तान की ये चौथी टेस्ट जीत है, जो 11 टेस्ट खेलने के बाद किसी भी टीम द्वारा दूसरी सबसे अधिक है। ऑस्ट्रेलिया अपने पहले 11 में से 6 जीत के साथ शीर्ष पर है।

Afghanistan Register 1-0 Test Series Victory over Zimbabwe



Kabul – January 06, 2025: The Afghanistan National Cricket Team has put on an incredible all-round display in the 2nd test match to beat the hosts by 72 runs on the final day and secure a 1-0 series victory over… pic.twitter.com/rR3d5BYeOE