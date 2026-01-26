स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने तीसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसा तूफान मचाया, जिसने क्रिकेट जगत को चौंका दिया। गुवाहाटी में खेले गए इस मैच में अभिषेक ने सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक जड़कर डेविड वॉर्नर का लंबे समय से चला आ रहा रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनकी इस विस्फोटक पारी की बदौलत भारत ने 154 रन का लक्ष्य महज 10 ओवर में हासिल कर लिया और मैच 8 विकेट से जीत लिया।

20 गेंदों में नाबाद 68 रन, रिकॉर्डतोड़ पारी

अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों पर नाबाद 68 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। भारत ने इस जीत के साथ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त भी हासिल कर ली।

8 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त, वॉर्नर को छोड़ा पीछे

हालांकि अभिषेक अपने मेंटर युवराज सिंह का भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके, लेकिन उन्होंने एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया। अभिषेक अब टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड डेविड वॉर्नर और इफ्तिखार अहमद (20 गेंद) के नाम था।

टी20I में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक

अभिषेक शर्मा (भारत) – 14 गेंद

डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) – 20 गेंद

इफ्तिखार अहमद (पाकिस्तान) – 20 गेंद

ईशान किशन (भारत) – 21 गेंद

कैमरन व्हाइट (ऑस्ट्रेलिया) – 21 गेंद

मिचेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया) – 21 गेंद

इयोन मोर्गन (इंग्लैंड) – 21 गेंद

भारत के लिए क्यों खास हैं अभिषेक शर्मा?

इस पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि टी20 फॉर्मेट में अभिषेक शर्मा भारत के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में वह अब तक दो अर्धशतक लगा चुके हैं और टीम इंडिया की सीरीज जीत में उनकी भूमिका निर्णायक रही है। उनका निडर अंदाज और आक्रामक बल्लेबाजी भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बड़ा आत्मविश्वास दे रही है।

सूर्यकुमार यादव की फॉर्म में वापसी भी बड़ी राहत

इस मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म में वापसी भी टीम इंडिया के लिए खुशखबरी रही। करीब एक साल बाद सूर्या ने लगातार दो मैचों में अर्धशतक लगाए। दूसरे टी20 में नाबाद 82 रन बनाने के बाद तीसरे मैच में उन्होंने 26 गेंदों में नाबाद 57 रन की अहम पारी खेली।

आगे क्या?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला 28 जनवरी को ACA–VDCA क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। भारत की नजरें अब सीरीज को पूरी तरह अपने नाम करने पर होंगी।