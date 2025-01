खेल डैस्क : अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के पहले टी20 मैच में सनसनीखेज बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और महज 34 गेंदों पर 79 रन की शानदार पारी खेली। अभिषेक ने सिर्फ 20 गेंदों में अर्धशतक लगाया, जो इंग्लैंड के खिलाफ किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। अभिषेक केवल अपने गुरु युवराज सिंह से पीछे हैं, जिन्होंने 2007 टी20 विश्व कप में सिर्फ 12 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। उस मैच में युवराज ने स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ 6 छक्के लगाए थे। यह रिकॉर्ड लंबे समय तक कायम रहा है। अभिषेक ने टी20 की शानदार शुरूआत की थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे ही टी20 मुकाबले में उन्होंने शतक जड़ा था। हालांकि इसके बाद वह लगातार बड़ा स्कोर बनाने में विफल रहे इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में खेली गई उनकी पारी सबको पसंद आई।

