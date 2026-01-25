Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्कः टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा इस वक्त शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और उनका बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्होंने लगातार आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए विरोधी गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया है।

तीसरे टी20 में मचाया तहलका

गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले गए सीरीज के तीसरे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे।

भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक

इस धमाकेदार पारी के साथ अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए दूसरा सबसे तेज टी20 अर्धशतक बना दिया। उन्होंने महज 48 घंटों के अंदर ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साथ ही पावरप्ले के अंदर ही उन्होंने 50 रन पूरे कर लिए।

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी रही फीकी

मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम तेज रन बनाने में नाकाम रही। पूरी टीम 20 ओवर में सिर्फ 153 रन ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए कीवी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की तूफानी शुरुआत

153 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। बड़े-बड़े शॉट लगाते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लाइन-लेंथ बिगाड़ दी और पावरप्ले खत्म होने से पहले ही मैच भारत के पक्ष में झुक गया।

टीम इंडिया के लिए खुशखबरी

अभिषेक शर्मा का इस तरह का फॉर्म में होना टीम इंडिया के लिए बड़ी राहत है। टी20 फॉर्मेट में उनकी तेज शुरुआत, निडर बल्लेबाजी और लगातार बनते रिकॉर्ड उन्हें टीम का एक्स-फैक्टर खिलाड़ी बना रहे हैं।