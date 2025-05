खेल डैस्क : एकाना स्टेडियम में हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और लखनऊ के स्पिनर दिग्वेश राठी आमने-सामने हो गए। इस दौरान दोनों क्रिकेटरों को एक दूसरे से गर्मागर्म बहस करते भी देखा गया। अभिषेक इतने गुस्से मे थे कि उन्होंने राठी के बालों की ओर ईशारा भी किया। अपनी अर्धशतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अभिषेक शर्मा ने मैच के बाद इस पर बात भी की। उन्होंने कहा कि हमने (उसने और राठी ने) खेल के बाद बात की, अब सब ठीक है। अगर हम पहले बल्लेबाजी करते, तो मेरे पास दूसरी योजनाएं होतीं। जब आप 200 से ज्यादा के लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं, तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अथर्व और मैंने इस बात पर चर्चा की कि हम पहली गेंद देखेंगे और फिर उसे आगे बढ़ाएंगे।



अभिषेक ने कहा कि अगर आप किसी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी से पूछेंगे, तो वे कहेंगे कि अगर आप लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, तो आपको पावरप्ले जीतना चाहिए। मैं खुद को अभिव्यक्त करना चाहता था, अगर मैं अच्छा करता हूं, तो टीम भी अच्छा करेगी। आपको एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के तौर पर जिम्मेदारी लेनी होती है। योजना वही थी जो अंतरराष्ट्रीय टीम में होती है। अगर पहली गेंद पर कोई लक्ष्य होता, तो मुझे उसे हासिल करना होता।

The intensity of a must-win clash! 🔥#DigveshRathi dismisses the dangerous #AbhishekSharma, & things get heated right after! 🗣️💢



Is this the breakthrough #LSG needed to turn things around? 🏏



Watch the LIVE action ➡ https://t.co/qihxZlIhqW #IPLRace2Playoffs 👉 #LSGvSRH |… pic.twitter.com/TG6LXWNiVa