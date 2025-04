खेल डैस्क : राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इतिहास बना दिया। वह आईपीएल मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय प्लेयर भी हो गए हैं। उन्होंने केएल राहुल (131) को पीछे छोड़ा। अभिषेक ने पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने करियर की बेहतरीन पारी खेली। अभिषेक के लिए शतक इसलिए भी खास था क्योंकि सीजन में एक भी पचास स्कोर नहीं बना पाए थे। आखिर पंजाब के खिलाफ उन्होंने जैसे ही शतक पूरा किया। उन्होंने जेब से पर्ची निकालकर अपने प्यार का इजहार कर दिया। पर्ची पर ऑरेज आर्मी के प्रति उन्होंने अपना प्यार दर्शाया। उन्होंने लिखा था- यह सिर्फ ऑरेंज आर्मी के लिए है। वहीं, अभिषेक का शतक पूरा होने पर सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने खूब खुशी मनाई। वह जहां बैठी थी, वहां अभिषेक की मां भी मौजूद थीं। अभिषेक ने जैसे ही शतक पूरा किया। उन्होंने खुशी में अभिषेक की मां को गले लगा लिया।

WHAT. A. MOMENT. 🙌



100 reasons to celebrate #AbhishekSharma's knock tonight! PS. Don't miss his special message for #OrangeArmy 🧡



Watch the LIVE action ➡ https://t.co/HQTYFKNoGR

#IPLonJioStar 👉 #SRHvPBKS | LIVE NOW on Star Sports Network & JioHotstar! pic.twitter.com/DECkzxRYhi