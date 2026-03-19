स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के युवा ओपनर Abhishek Sharma के लिए ICC Men's T20 World Cup 2026 उतार-चढ़ाव से भरा रहा। टूर्नामेंट में उन्होंने 8 मैचों में कुल 141 रन बनाए। हालांकि टीम इंडिया ने खिताब जीतकर इतिहास रचा, लेकिन अभिषेक का व्यक्तिगत प्रदर्शन उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतर सका।

खराब शुरुआत और बीमारी ने बढ़ाई मुश्किल

टूर्नामेंट से पहले शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक नंबर-1 टी20 बल्लेबाज भी बने थे। लेकिन वर्ल्ड कप की शुरुआत उनके लिए खराब रही। बीमारी के कारण वह नामीबिया के खिलाफ ग्रुप मैच नहीं खेल पाए। वापसी के बाद लगातार तीन पारियों में ‘डक’ पर आउट होना उनके लिए मानसिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण रहा।

“मेंटल स्ट्रेंथ सबसे बड़ी सीख”

अभिषेक ने कहा कि इस वर्ल्ड कप ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनने का सबसे बड़ा सबक दिया। उनके मुताबिक, 'ऐसे बड़े टूर्नामेंट आपको सिखाते हैं कि संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। अच्छा खेलने पर ज्यादा खुश नहीं होना और खराब प्रदर्शन पर ज्यादा निराश नहीं होना—यही सबसे बड़ी सीख रही।'

सूर्या, गंभीर और युवराज का मिला पूरा साथ

इस मुश्किल दौर में टीम मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों का उन्हें पूरा समर्थन मिला। कप्तान Suryakumar Yadav और कोच Gautam Gambhir ने उन्हें लगातार अपना नैचुरल गेम खेलने की सलाह दी। वहीं उनके मेंटर Yuvraj Singh भी लगातार संपर्क में रहे और उन्हें आत्मविश्वास बनाए रखने को कहा।

“कप्तान का भरोसा बहुत मायने रखता है”

अभिषेक ने बताया कि 'सूर्या भाई का मैसेज साफ था—अपने खेल पर भरोसा रखो और रिजल्ट की चिंता मत करो। जब कप्तान इतना भरोसा दिखाता है, तो खिलाड़ी बिना डर के खेल पाता है।'

भविष्य के लिए तैयार, IPL 2026 पर नजर

अभिषेक अब इस अनुभव को अपने करियर में आगे ले जाना चाहते हैं। उनका मानना है कि ऐसे उतार-चढ़ाव खिलाड़ी को और मजबूत बनाते हैं। अब वह Indian Premier League 2026 में Sunrisers Hyderabad के लिए खेलते नजर आएंगे। अगर कप्तान Pat Cummins शुरुआती मैचों में उपलब्ध नहीं होते, तो अभिषेक टीम की कप्तानी भी संभाल सकते हैं।