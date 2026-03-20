नई दिल्ली : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी AB de Villiers का मानना ​​है कि भारत के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपने करियर के ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं, जहाँ उन्हें अब ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दबाव को बेहतर तरीके से संभालना चाहिए, खासकर टी20 विश्व कप में उनके उतार-चढ़ाव भरे प्रदर्शन के बाद। अभिषेक को भारत के वर्ल्ड कप जीतने के अभियान के दौरान रन बनाने में मुश्किल हो रही थी, उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन से पहले Sunrisers Hyderabad का उप-कप्तान बनाया गया है। यह सीज़न 28 मार्च से शुरू होगा।

डिविलियर्स ने जियो हॉटस्टार पर कहा, 'वह अब 25 साल का है, 20 का नहीं। इसलिए, यह निश्चित रूप से वह दौर है जब उसे ज्यादा जिम्मेदारी लेना शुरू कर देना चाहिए। मीडिया का दबाव होगा और लोग उससे और ज्यादा लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद करेंगे। हम जानते हैं कि T20 World Cup के दौरान उसका प्रदर्शन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहा था, जो निराशाजनक था। फाइनल में उसने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसके अलावा उसके लिए यह टूर्नामेंट काफी शांत रहा। वह कभी-कभी थोड़ा अनिश्चित सा लग रहा था।'

डिविलियर्स ने आगे बताया कि हालांकि अभिषेक ने अपनी प्रतिभा पहले ही दिखा दी है, लेकिन अगला कदम परिपक्वता और निरंतरता का है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उम्मीदें तो बढ़ेंगी ही और IPL 2026 में सफलता पाने के लिए मानसिक रूप से इन उम्मीदों को संभालना ही सबसे अहम होगा। उन्होंने कहा, 'उनका IPL 2025 शानदार रहा, उन्होंने लगभग 200 के स्ट्राइक-रेट से रन बनाए और उनका औसत 30 के आस-पास रहा। टूर्नामेंट में 400 से ज्यादा रन बनाने वाले एक ओपनिंग बल्लेबाज के लिए यह अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन यह और भी बेहतर हो सकता था। एक बार फिर, वही शब्द 'लगातार अच्छा प्रदर्शन' (consistency) मेरे जहन में आता है। यह एक निजी चुनौती है जिसे उन्हें मानसिक रूप से पार पाना होगा।'

डिविलियर्स ने आगे कहा, 'दुनिया का नंबर एक इंटरनेशनल T20I बल्लेबाज होने के साथ-साथ उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं, और क्रिकेट की दुनिया में 'उम्मीद' सबसे खतरनाक शब्द है। जब आपको ऐसा महसूस होता है कि पूरी दुनिया की नजरें आप पर ही टिकी हैं, तो आने वाले इस पूरे सीजन में उन मानसिक चुनौतियों से लड़ना उन्हीं के हाथ में है।'

डिविलियर्स ने अभिषेक को यह भी सलाह दी कि वे हर समय आक्रामक रवैया अपनाने के बजाय मैच की परिस्थितियों को समझने में ज्यादा समझदारी दिखाएं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के इस पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने मुश्किल गेंदबाजों के हिसाब से खुद को ढालने और अपनी बनाई हुई रणनीति पर भरोसा रखने के महत्व पर जोर दिया, जिससे उन्हें अपने प्रदर्शन में और ज्यादा निरंतरता लाने में मदद मिल सकती है।

उन्होंने कहा, 'उनकी सफलता, उनके करियर की लंबी उम्र और उनके प्रदर्शन में निरंतरता का राज इसी बात में छिपा है कि वे अलग-अलग तरह के 'मैच-अप्स' (गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच की टक्कर) को कितनी अच्छी तरह समझते हैं और उनका कितना सम्मान करते हैं। मान लीजिए, कोई गेंदबाज गेंदबाजी करने आता है जैसे कि बुमराह और मैच का नतीजा उसी पल पर टिका होता है। ऐसे में आप उस स्थिति को कैसे संभालते हैं? क्या आप उन पर हमला करते हैं, या फिर आप उनकी गेंदबाजी का सम्मान करते हुए एक रन लेकर दूसरे छोर पर चले जाते हैं? यहीं पर एक बल्लेबाज के तौर पर आपको अपने प्रति पूरी तरह ईमानदार रहना होता है। आपको अपने मन में यह महसूस करना होगा कि, 'यहां खतरा है, मैं इस समय सहज महसूस नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं अपना विकेट आसानी से नहीं गंवाऊंगा। मैं कुछ मिनट इंतजार करूंगा और देखूंगा कि क्या कोई और मौका मिलता है। मुझे लगता है कि उनके खेल में अभी भी बस इसी एक चीज की कमी है।'

उन्होंने आखिर में कहा, 'यह इस बात को समझने से जुड़ा है कि कभी-कभी कोई गेंदबाज बिल्कुल सटीक गेंदबाजी कर सकता है। ऐसे ही मौकों पर उन्हें अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना होगा और अपनी बनाई हुई रणनीति पर पूरी तरह से भरोसा रखना होगा। उनके पास एक ऐसा ब्लूप्रिंट होगा जो सालों से उनके लिए काम करता आया है और उन्हें बस उसे थोड़ा और बेहतर बनाना है, उस पर पहले से कहीं ज्यादा भरोसा करना है और उस पर टिके रहना है।'