खेल डैस्क : आखिरी ओवर में कसी हुई गेंदबाजी कर लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत दिलाने में आवेश खान का बड़ा रोल रहा। अवेश ने मैच में चार ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट हासिल की जिसकी बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आखिरी ओवर में एक समय ऐसा भी आया जब शुभम का एक तेज शॉट उनके हाथ पर लगा। वह अपनी हाथ की परवाह किए बगैर गेंद की ओर भागते नजर आए। उक्त शॉट करीब 140 किमी/घंटा की रफ्तार से आवेश की ओर आया था। मैच जीतने के बाद वह सबसे भावुक भी दिखे। मैच में योगदान और चोट पर बोलते हुए आवेश खान ने कहा कि मेरा हाथ अच्छा है, मेरी हड्डी पर गेंद लगी, मैं जश्न नहीं मना सका। आखिरी ओवर में मैं मिशेल स्टार्क नहीं बनना चाहता, मैं बस एक अच्छा आवेश खान बनना चाहता था। यॉर्कर मेरी ताकत है और मैं इसे अंजाम देने की कोशिश करता हूं। मैं स्कोरकार्ड को देखकर गेंदबाजी नहीं करता।

