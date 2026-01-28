विज्क आन जी , नीदरलैंड ( निकलेश जैन ) शतरंज का विम्बलडन कहे जाने वाले टाटा स्टील क्लासिकल सुपर ग्रांड मास्टर्स टूर्नामेंट के 2025 के पाँचवें राउंड में आख़िरकार विश्व चैंपियन गुकेश को अपनी पहली जीत मिल गई है . गुकेश नें काले मोहरो से खेलते हुए चेक गणराज्य के थाई डाई वान को क्वींस इंडियन ओपनिंग में अपने हाथी , ऊँट और घोड़े के शानदार तालमेल से पराजित किया . इस जीत से गुकेश अब 3 अंक बनाकर दूसरे स्थान पर पहुँच गए है . हालांकि फ़िलहाल यूएसए के नीमन हंस मोके , उज़्बेकिस्तान के अब्दुसत्तोरोव नोदिरबेक और जावोखीर सिंदारोव 3.5 अंक बनकर सयुंक्त पहले स्थान पर चल रहे है .

सिंदारोव नें पाँचवें राउंड में अपनी दूसरी जीत दर्ज की उन्होंने टर्की के युवा खिलाड़ी यागिज ख़ान को पराजित किया जबकि नीमन हंस नें अब्दुसत्तोरोव से ड्रा खेला . हालांकि भारत के लिहाज से दिन अच्छा नहीं बीता और अर्जुन एरिगैसी को स्लोवेनिया के फ़ेडोसीव वाल्दिमीर से और अरविंद चितम्बरम को जर्मनी के विंसेंट केमर से हार का सामना करना पड़ा . हालांकि प्रज्ञानन्दा नें नीदरलैंड के अनीश गिरी से ड्रा खेला जबकि नीदरलैंड के वान फारेस्ट नें जर्मनी के मैथियास ब्लूबम से आधा अंक बांटा . अब एक दिन के विश्राम के बाद मुक़ाबले शुरू होंगे .