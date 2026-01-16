रायपुर : प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) ने छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण के आयोजन की घोषणा की है। यह टूर्नामेंट 3 से 6 फरवरी तक नया रायपुर स्थित फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिजॉर्ट में खेला जाएगा और PGTI के 2026 सीजन की शुरुआत करेगा। इस वर्ष पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष एक करोड़ रुपए थी।

छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने रायपुर में एक प्रेस वार्ता में कहा कि यह आयोजन राज्य को राष्ट्रीय खेल आयोजनों के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यटन और समग्र विकास में भी योगदान देते हैं। इस अवसर पीजीटीआई के सीईओ अमनदीप जोहल ने कहा कि पुरस्कार राशि में 50 प्रतिशत की यह वृद्धि 2026 सीजन के लिए एक आदर्श शुरुआत है और यह टियर-2 व टियर-3 शहरों में गोल्फ को बढ़ावा देने के विजन के अनुरूप है।

टूर्नामेंट में 126 पेशेवर खिलाड़ी भाग लेंगे, जो स्ट्रोक प्ले फॉर्मेट में चार राउंड खेलेंगे। दूसरे राउंड के बाद शीर्ष 50 खिलाड़ी ही अगले चरण में प्रवेश पाएंगे। विजेता को 22.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्राप्त होगी। टूर्नामेंट सप्ताह एक फरवरी को प्रो-एम इवेंट से शुरू होगा। फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिजॉटर्, 450 एकड़ की झील के किनारे स्थित है और इसे ऑस्ट्रेलिया की‘पैसिफिक कोस्ट डिजाइन'फर्म द्वारा डिजाइन किया गया है। यह मध्य भारत का पहला विकसित 18-होल गोल्फ कोर्स है, जो खिलाड़यिों के लिए एक चुनौतीपूर्ण मंच प्रदान करेगा।