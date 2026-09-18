पेंसिल्वेनिया (अमेरिका) : स्टेट पुलिस के अनुसार पेंसिल्वेनिया के एक 64 वर्षीय व्यक्ति के साथ $42,700 की धोखाधड़ी हो गई। स्कैमर ने कथित तौर पर WWE स्टार रिया रिप्ले की पहचान का इस्तेमाल करते हुए इस घटना को अंजाम दिया। यह धोखाधड़ी मार्च में हुई थी और किटानिंग में पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस ने बाद में इस मामले की जानकारी जारी की।

जांचकर्ताओं ने यह नहीं बताया है कि उस व्यक्ति ने कैसे उस आदमी को पैसे देने के लिए मनाया या नकली पहचान का इस्तेमाल कैसे किया गया। पुलिस के एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने कहा कि पीड़ित ने जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि रिप्ले खुद इस घोटाले में शामिल नहीं थीं और उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी पहचान का इस्तेमाल किया जा रहा है।

पुलिस ने यह नहीं बताया है कि स्कैमर ने असल में यह धोखाधड़ी कैसे की। यह नहीं बताया गया है कि उस व्यक्ति ने क्या कहा, उन्होंने खुद को रिप्ले के तौर पर कैसे पेश किया, या किस बात ने पीड़ित को पैसे भेजने या देने के लिए मनाया। इस मामले के संबंध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। रिया रिप्ले का पेंसिल्वेनिया घोटाले से कोई संबंध नहीं था और उनकी पहचान का इस्तेमाल उनकी जानकारी के बिना किया गया था। WWE स्टार इस घटना में शामिल नहीं थीं। खबरों के अनुसार, धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति ने रिप्ले की जानकारी के बिना उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल किया।

2024 में एक बुजुर्ग व्यक्ति को हुआ था एक मिलियन डॉलर का नुकसान

2024 का WWE से जुड़ा धोखाधड़ी का एक और मामला है जिसमें बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ था। 79 साल के अल्फ्रेड मैनसिनेली ने कई ऑनलाइन स्कैम में अपनी लगभग 1 मिलियन डॉलर की बचत गंवा दी। इनमें से एक स्कैम में किसी ने WWE स्टार एलेक्सा ब्लिस बनकर उनसे बात की थी। मैनसिनेली को लगा कि उनका ब्लिस के साथ रिश्ता है। उन्होंने इसके लिए अपनी रिटायरमेंट की बचत और अपनी पोती के कॉलेज फंड, दोनों का पैसा इस्तेमाल किया। यह मामला पेंसिल्वेनिया की जांच से अलग है, लेकिन दोनों मामलों में एक साफ समानता थी, किसी ने WWE रेसलर की पहचान का इस्तेमाल किया जबकि असल रेसलर उस बातचीत में शामिल नहीं था।