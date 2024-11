खेल डैस्क : जिमबाब्वे क्रिकेट टीम ने टी20 इंटरनेशनल में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। नैरोबी के रुआराका स्पोर्ट्स क्लब ग्राऊंड में पहले खेलते हुए जिमबाब्वे ने 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर गाम्बिया टीम के खिलाफ 344 रन बनाए थे। इसमें सिकंदर रजा की 43 गेंदों पर खेली गई 133 रन की पारी अहम रही। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गाम्बिया की टीम 14.4 ओवर में 54 रन ही बना पाई और 290 रन से मुकाबला गंवा दिया। इससे पहले रनों के लिहाज से टी20 में सबसे बड़ी जीत नेपाल के नाम पर थी जिन्होंने मंगोलिया को 273 रन से हराया था।

टी20 इंटरनेशनल में जीत का सबसे बड़ा अंतर (रन)

290 रन : जिमबाब्वे बनाम गाम्बिया, अक्टूबर 2024

273 रन : नेपाल बनाम मंगोलिया, सितंबर 2023

257 रन : चेक रिपब्लिक बनाम टर्जी, अगस्त 2019

208 रन : कनाडा बनाम पनामा, नवंबर 2021

205 रन : जापान बनाम मंगोलिया, मई 2024

बता दें कि भारतीय टीम इस लिस्ट में काफी नीचे हैं। भारत की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत 168 रन से है जोकि न्यूजीलैंड के खिलाफ फरवरी 2023 को अहमदाबाद के मैदान पर आई थी। भारत ने इस मैच में पहले खेलते हुए 235 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 12.1 ओवर में सिमट गई थी।

जिमबाब्वे 344-4 (20 ओवर)

- नेपाल को ब्रायन बेनेट और तादिवानाशे मारुमनी ने जिमबाब्वे को तेजतर्रार शुरूआत दी। मारुमनी इस दौरान अलग ही मूड में दिखे। उन्होंने 5.4 ओवर के अंदर ही टीम स्कोर 98 पर ला खड़ा किया। इस दौरान उनके बल्ले से 19 गेंदों पर 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से 62 रन निकले। मारुमनी के आऊट होते ही क्रीज पर डायोन मायर्स क्रीज पर आए। उन्होंने 5 गेंदों पर 12 रन बनाए। इस दौरान ब्रियान ने भी एक कोना संभालकर बड़े शॉट लगाने जारी रखे। 10वें ओवर में ही जार्जू का शिकार हुए। उन्होंने 26 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 50 रन बनाए।

Records went for a toss as a Sikander Raza special powered Zimbabwe to a world record T20I score of 344! 🔥 pic.twitter.com/eiXXg2TQRD