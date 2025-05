खेल डैस्क : पंजाब किंग्स द्वारा 18 करोड़ में खरीदे गए युजी चहल ने आखिरकार अपनी रकम की वसूली कर दी है। एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए अहम मुकाबले में युजी चहल ने 19वें ओवर में 5 गेंदों पर चार विकेट लेकर चेन्नई को 200 रन से ऊपर जाने से रोक दिया। चहल ने इस दौरान हैट्रिक भी ली और जोकि आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पहली थी। चेन्नई के गेंदबाजों ने इससे पहले हैट्रिक जरूर ली है लेकिन उनकी टीम के खिलाफ कोई हैट्रिक नहीं निकाल पाया था। इसी तरह चेपॉक के मैदान पर यह 18 सालों में केवल दूसरी हैट्रिक बनी है। तब लक्ष्मीपति बालाजी ने पंजाब के खिलाफ यह कारनामा कर दिखाया था।

