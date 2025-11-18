डिगबोई (असम) : पीजीटीआई रैंकिंग में शीर्ष पर चल रहे युवराज संधू ने अपने पसंदीदा स्थलों में से एक डिगबोई गोल्फ लिंक्स में वापसी की घोषणा की। उन्होंने शानदार सात अंडर 65 का स्कोर बनाकर 1 करोड़ रुपए इनामी इंडियनऑयल सर्वो मास्टर्स 2025 के पहले राउंड में दो शॉट की बढ़त बना ली। इंडियनऑयल सर्वो मास्टर्स (2021 और 2022) के दो बार विजेता रहे युवराज ने 67 के अपने शुरुआती राउंड में आठ बर्डी और एक बोगी का प्रदर्शन किया, उसी मैदान पर जहां उन्होंने 2021 में अपना पहला पीजीटीआई खिताब जीता था।

पांच गोल्फ खिलाड़ी 67 के स्कोर के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर रहे। इनमें पूर्व चैंपियन वीर अहलावत (2019), बीस वर्षीय अंशुल कबथियाल, शिवेंद्र सिंह सिसोदिया, युवराज सिंह और बांग्लादेशी मोहम्मद सोमरत सिकदर शामिल थे। इंडियनऑयल सर्वो मास्टर्स, जो इस वर्ष अपनी ऐतिहासिक 25वीं रजत जयंती मना रहा है, भारतीय पेशेवर गोल्फ के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है क्योंकि यह भारतीय घरेलू सकिर्ट और पीजीटीआई पर सबसे लंबे समय तक चलने वाला टूर्नामेंट है।

यह टूर्नामेंट पुरस्कार राशि, हर साल आने वाले मजबूत मैदान, उच्च-स्तरीय खेल परिस्थितियों और उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख पेशेवर गोल्फ आयोजन के रूप में सुस्थापित है। इंडियनऑयल ने इस वर्ष इस आयोजन की पुरस्कार राशि को अब तक के सर्वोच्च 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाकर भारतीय पेशेवर गोल्फ के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। युवराज संधू ने कुछ बेहतरीन चिप-पट की बदौलत बैक-नाइन पर चार बर्डी हासिल कीं।

पहले होल पर तेज हवा के कारण युवराज दिन की एकमात्र बोगी कर पाए। हालांकि संधू, जिन्होंने पहले दिन नियमित अंतराल में 17 ग्रीन्स लगाई थीं, ने इसके बाद चार बर्डी लगाकर शानदार वापसी की, जिसमें दूसरे होल पर एक टैप-इन भी शामिल है, जहां युवराज के बेहतरीन टी शॉट ने मुश्किल पिन पोज़शिन को नकार दिया। युवराज ने कहा, 'डिगबोई वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस जगह की मेरी बहुत अच्छी यादें हैं। मैंने उत्तर-पूर्व में गोल्फ सीखा है, इसलिए मैं यहां की परिस्थितियों से, खासकर जिस घास पर हम खेल रहे हैं, वाकिफ हूं।

मैंने एशियाई टूर पर ताइवान में भी ऐसी ही घास पर खेला है। आज मेरी बॉल-स्ट्राइकिंग कमाल की थी। मैं इससे बेहतर शुरुआत की उम्मीद नहीं कर सकता था और अब मेरा ध्यान इस मजबूत नींव को और मजबूत करने पर होगा।' शिवेंद्र सिंह सिसोदिया ने नौवें और ग्यारहवें होल पर दो ईगल्स के साथ 67 का स्कोर बनाया, एक 15-फीट कन्वर्जन से और दूसरा चिप-इन से। अंशुल कबथियाल ने अपना काडर् साफ़ रखा और एक ईगल और तीन बर्डी के साथ 67 का स्कोर बनाया। वीर अहलावत ने 67 का स्कोर बनाया और सात बर्डी और दो बोगी बनाए। डिगबोई के दुलाल कलोवर स्थानीय पेशेवरों में सर्वोच्च स्थान पर रहे, उन्होंने 72 का स्कोर बनाया और संयुक्त रूप से 24वें स्थान पर रहे।