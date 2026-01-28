Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स पर मंगलवार को बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (कोटांबी) में गुजरात जायंट्स के खिलाफ महिला प्रीमियर लीग (WPL) मैच में अपनी टीम की तीन रन से हार के बाद धीमी ओवर-रेट बनाए रखने के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 

WPL ने एक आधिकारिक बयान में इस पेनल्टी की पुष्टि करते हुए कहा, 'दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स पर जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उनकी टीम ने मंगलवार को वडोदरा के BCA स्टेडियम में गुजरात जायंट्स के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर-रेट बनाए रखी।' लीग ने साफ किया कि यह कार्रवाई न्यूनतम ओवर-रेट अपराधों के लिए WPL आचार संहिता के तहत की गई थी और यह रोड्रिग्स का इस सीजन का पहला अपराध था। 

इस हार का दिल्ली के अभियान पर महत्वपूर्ण असर पड़ा। कैपिटल्स 6 अंकों और -0.164 के नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर खिसक गई जिससे प्लेऑफ में पहुंचने की उनकी उम्मीदें मुश्किल में पड़ गईं। प्लेऑफ में जगह बनाने की दौड़ में 1 फरवरी को सबसे नीचे पायदान पर मौजूद UP वॉरियर्ज के खिलाफ उनका आखिरी लीग मैच अब जीतना जरूरी हो गया है। 

दिल्ली गुजरात के खिलाफ एक यादगार चेज के करीब पहुंच गई थी, जिसमें स्नेह राणा और निकी प्रसाद ने देर से जवाबी हमला किया। दोनों ने सातवें विकेट के लिए महत्वपूर्ण 70 रन जोड़े जिससे मुकाबला कुछ समय के लिए दिल्ली के पक्ष में हो गया क्योंकि राणा ने 15 गेंदों में 29 रन बनाए और प्रसाद ने सिर्फ 24 गेंदों में 47 रन बनाए। हालांकि गुजरात ने आखिरी ओवरों में अपना संयम बनाए रखा। सोफी डिवाइन ने आखिरी ओवर में शांत रहते हुए 9 रन बचाए और एक रोमांचक जीत हासिल की। 

हार के बावजूद प्रदर्शन पर बात करते हुए रोड्रिग्स ने कहा, 'सबसे पहले, जिस तरह से स्नेह और निकी ने खेला, मुझे उनकी तारीफ करनी होगी। यह खास था। ऐसी चीजें होती हैं लेकिन अगर हम फिनिशिंग लाइन के सही तरफ खत्म करते तो अच्छा होता।' एक लीग मैच बाकी रहते हुए रोड्रिग्स ने दृढ़ संकल्प दिखाया क्योंकि दिल्ली एक निर्णायक मुकाबले की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा, 'वह मैच महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे लिए फिर से एकजुट होना महत्वपूर्ण होगा। हम अभी भी टूर्नामेंट में हैं, और हम लड़ते रहेंगे।' 