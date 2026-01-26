गुवाहाटी : भारतीय लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी जोरदार वापसी का ऐलान कर दिया। बिश्नोई ने चार ओवर में 2/18 के किफायती आंकड़े दर्ज किए और भारत की आठ विकेट की जीत की नींव रखी।

अनुशासित गेंदबाजी से पलटा मैच

गुवाहाटी की बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर रवि बिश्नोई ने सटीक लाइन-लेंथ के साथ गेंदबाजी की। उनकी कसी हुई स्पेल की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 153/9 रन ही बना सकी। शुरुआती ओवरों में रन गति पर लगाम कसकर बिश्नोई ने भारत को मैच पर पूरी तरह नियंत्रण दिलाया।

टी20I टीम से बाहर रहना आसान नहीं था

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिश्नोई ने स्वीकार किया कि भारतीय टी20I टीम से बाहर रहना उनके लिए मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण रहा।

'जब आप टीम से बाहर होते हैं तो यह हमेशा मुश्किल होता है। आपको लगता है कि आप वहां होने चाहिए, लेकिन आप नहीं होते। इस समय का मैंने अपनी गेंदबाजी पर काम करने में इस्तेमाल किया,' — रवि बिश्नोई

जोधपुर में कोचों के साथ की जमकर मेहनत

24 वर्षीय लेग स्पिनर ने बताया कि उन्होंने अपने गृह नगर जोधपुर में कोचों के साथ लंबा समय बिताया। इसके साथ ही घरेलू क्रिकेट में लगातार मैच खेलने से उन्हें आत्मविश्वास वापस मिला।

'विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली और रणजी ट्रॉफी में खेलने से मुझे अपनी लय और भरोसा वापस मिला,' — रवि बिश्नोई

खराब IPL सीजन के बाद बदली सोच

बिश्नोई ने माना कि पिछला IPL सीजन उनके लिए अच्छा नहीं रहा, जिसके बाद उन्होंने अपनी गेंदबाजी की रणनीति पर दोबारा काम किया।

'मैं सही एरिया में गेंद डालने की कोशिश कर रहा था। यह उस दिन की लय पर भी निर्भर करता है। पिछला IPL अच्छा नहीं गया था, इसलिए मैंने अपनी लेंथ पर ज्यादा फोकस किया। थोड़ी घबराहट और उत्साह था, जिसे सुधारने पर काम किया,' — रवि बिश्नोई

अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी पर भी जताई खुशी

रवि बिश्नोई ने भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की निडर बल्लेबाजी की भी जमकर तारीफ की। अभिषेक ने इस मैच में 20 गेंदों पर नाबाद 68 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे।

'जिस तरह अभिषेक बल्लेबाजी कर रहा है, भारत को ऐसे ही अप्रोच की जरूरत है। वह काफी मेहनत करता है और उम्मीद है कि वह लंबे समय तक इस फॉर्म को बनाए रखे,' — रवि बिश्नोई

अभिषेक-SKY ने 10 ओवर में खत्म किया मैच

अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव (26 गेंदों पर नाबाद 57 रन) की विस्फोटक पारियों की बदौलत भारत ने 155/2 रन बनाकर लक्ष्य सिर्फ 10 ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली।