खेल डैस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दांबुला के मैदान पर वुमन एशिया कप के लीग मुकाबले में नेपाल को 82 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अजेय हैं। वह पाकिस्तान को 7 विकेट और यूएई को भी 78 रन से हरा चुकी है। बहरहाल, मंगलवार को खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए शैफाली वर्मा के 48 गेंदों पर 81 तो हेमलता के 47 रनों की बदौलत 178 रन बनाए थे। जवाब में खेलने उतरी नेपाल 92 रन पर आऊट हो गई। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 3, राधा यादव और अरंधति रेड्डी ने 2-2 विकेट लीं।



टीम इंडिया महिला : 178/3 (20)

भारतीय टीम ने इस मैच में नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर और हरफनमौला पूजा वस्त्राकर को विश्राम दिया। शेफाली वर्मा के साथ मैच में टीम की अगुवाई कर रही स्मृति मंधाना की जगह हेमलता ने भारतीय पारी का आगाज किया। शेफाली ने पहले ओवर में कविता कुंवर और चौथे ओवर में शबनम राय के खिलाफ दो-दो चौके जड़कर एक बार फिर टीम को तेज शुरुआत दिलाई। दूसरे छोर से संभल कर खेल रही हेमलता ने पूजा महतो के खिलाफ दर्शनीय चौका जड़ आत्मविश्वास हासिल किया। भारतीय टीम ने छठे ओवर में रनों का अर्धशतक पूरा किया। शेफाली ने अगले ओवर में रुबीना छेत्री के खिलाफ छक्का और चौका लगाया तो वहीं हेमलता ने 8वें ओवर में कविता जोशी के खिलाफ ऐसा किया। शेफाली ने इसी ओवर में चौका जड़ने के बाद एक रन के साथ 26 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। शेफाली जहां नेपाल की गेंदबाजों के खिलाफ मन मुताबिक रन जुटा रही थी तो वहीं, हेमलता को गैप ढूंढने में परेशानी हो रही थी। सीता राणा ने 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर हेमलता को आउट कर नेपाल को पहली सफलता दिलाई। उनके अगले ओवर में आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शेफाली भी स्टंप हो गई। वस्त्राकर की जगह टीम में आयी संजना संजीवन कुछ खास नहीं कर सकी और 12 गेंद में 10 रन बनाकर कविता जोशी का शिकार बन गई। जेमिमा ने आखिरी ओवर में तीन चौके जड़कर टीम को 180 रन के करीब पहुंचाया।

#ShafaliVerma's first 50 of the #WomensAsiaCup 2024! 🤌🏻



