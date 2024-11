शारजाह : महिला टी-20 विश्वकप 2024 के दोनों फाइनलिस्ट सामने आ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका पहले ही ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में है। अब न्यूजीलैंड ने विंडीज टीम को दूसरे सेमीफाइनल में 8 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाा ली है। शारजहा के मैदान पर खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में अनुभवी डिएंड्रा डोटिन के 4 विकेट की मदद से वेस्टइंडीज ने महिला टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में शुक्रवार को न्यूजीलैंड को 9 विकेट पर 128 रन पर रोक दिया। जवाब में खेलने उतरी विंडीज के लगातार विकेट गिरते रहे। डॉटिन ने अंत में 22 गेंदों पर 33 रन बनाए लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला पाई।

NEW ZEALAND ARE IN THE FINAL 🔥



They pull off a stunning win over West Indies to make their first Women's #T20WorldCup final since 2010 👏#WhateverItTakes | #WIvNZ pic.twitter.com/3x454aLbby