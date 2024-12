खेल डैस्क : वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स (Jaden Seales) ने किंग्स्टन, जमैका के सबीना पार्क में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन 4 विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। सील्स ने 1978 के बाद से पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट में सबसे किफायती स्पैल दर्ज किया। कैरेबियाई गेंदबाज ने अपने 16 ओवर के स्पैल में 10 मेडन फेंकते हुए 5 रन देकर 4 विकेट लिए। 23 वर्षीय खिलाड़ी का इकॉनमी रेट 0.30 था, जिसे 1978 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में किसी गेंदबाज द्वारा हासिल किया गया सबसे अच्छा आंकड़ा माना जाता है।



इससे पहले 2015 में, भारत के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने 3/9 के आंकड़े के साथ चार्ट पर शीर्ष स्थान हासिल किया था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0.42 की इकॉनमी रेट के साथ। उमेश यादव से पहले एक अन्य भारतीय ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था क्योंकि मनिंदर सिंह ने 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 0.43 की इकॉनमी रेट के साथ 9 रन देकर 3 विकेट लिए थे। तब से कुछ ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट में शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ किफायती स्पैल को पूरा करते हैं।



मैच की बात करें तो विंडीज टीम पहले खेलते हुए 146 रन ही बना पाई। बांग्लादेश की ओर से नाहिद राणा ने 61 रन देकर 5 विकेट लिए। विंडीज की ओर से कार्टी ने 40 तो ब्रैथवेट ने 39 रन बनाए। बांग्लादेश जवाब में 164 रन पर ऑलआऊट हो गई। बांग्लादेश की ओर से शादमान इस्लाम ने 64, शहादत हसन ने 22 तो मेहदी हसन मिराज ने 36 रन बनाए। जेडन सील्स ने 4, शमर जोसेफ ने 3 विकेट लिए। दूसरी पारी में खेलने उतरी बांग्लादेश की शुरूआत भी खराब रही।

