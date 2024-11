नई दिल्ली : नवनियुक्त पंजाब किंग्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) ने खिलाड़ियों को बनाए रखने के लिए फ्रेंचाइजी की रणनीति पर चर्चा की और इस साल के अंत में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 मेगा नीलामी के लिए योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। पोंटिंग और पंजाब ने केवल दो अनकैप्ड खिलाड़ियों प्रभसिमरन सिंह और शशांक सिंह को बरकरार रखने का फैसला किया है। यह ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज का एक साहसिक कदम है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा, इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी सैम कुरेन और भारत के अर्शदीप सिंह को छोड़ना है।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान पोंटिंग ने पंजाब के साथ जमीनी स्तर से एक नई टीम बनाने को लेकर उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं एक नई शुरुआत को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित हूं। इसकी शुरुआत आज की रिटेंशन सूची से होती है। हमारी रणनीति स्पष्ट है; हम सिर्फ दो अनकैप्ड खिलाड़ियों और अब तक के सबसे बड़े पर्स के साथ नीलामी में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे हमें पूरी टीम बनाने की सुविधा मिलेगी।

This Diwali, we’re doubling the fireworks! 🎆



Prabhsimran and Shashank are back to light up the next season with their explosive talent! 🔥#ShashankSingh #PrabhsimranSingh #PunjabKings #IPLRetentions #IPL2025 pic.twitter.com/uGL3kTVJsK