खेल डैस्क : रणजी ट्रॉफी में विराट कोहली इस बार दिल्ली की ओर से खेलने उतरे हैं। उनके मैदान पर वापस आते ही दर्शकों की भीड़ अरुण जेटली स्टेडियम में लग गई। गुरुवार को 15,000 से अधिक फैंस कोहली की एक झलक पाने के लिए स्टेडियम पहुंच गए थे। शुक्रवार को भी यह क्रम जारी रखा। प्रशंसकों ने कोहली के नाम के जमकर नारे लगाए। लेकिन इन सबके बावजूद विराट कोहली अपने फैंस को खुश नहीं कर पाए। विराट रेलवे के खिलाफ खेले गए मुकाबले में महज 15 गेंदों पर 6 रन बनाकर आऊट हो गए। उन्हें हिमांशु सांगवान ने खूबसूरत गेंद पर बोल्ड कर दिया। हिमांशु ने विकेट क्या ली, सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस ने उनकी जमकर ट्रोलिंग शुरू कर दी।



स्थानीय समयानुसार सुबह करीब साढ़े 10 बजे यश ढुल के पगबाधा आउट होने के बाद कोहली बल्लेबाजी के लिए आए, उनका फैंस ने जोरदार स्वागत किया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज राहुल शर्मा को सबसे पहले क्रिकेट आइकन पर गेंदबाजी करने का मौका मिला और उन्होंने स्प्रिंग के साथ लेग-साइड पर एक यॉर्कर फेंकी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वह ओवरस्टेप कर गए हैं। कोहली कुछ अच्छे दिखे। उन्होंने एक चौका भी लगाया लेकिन जल्द ही हिमांशु की गेंद पर बोल्ड हो गए।

Harish Sangwan Knocked Out Virat King Kohli , At The Score of 6 (Full Crowd Reaction + Celebration) #ViratKohli𓃵 | #ViratKohli pic.twitter.com/QBHLRfsLKb