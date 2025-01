नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024 के पांचवें और अंतिम टेस्ट से पहले, पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के संन्यास पर अपने विचार साझा किए। इरफ़ान पठान ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- मेरी व्यक्तिगत राय में रोहित शर्मा को इस चरण से लड़ना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वह इससे बाहर निकलें। उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए काफी कुछ किया है, और मुझे यकीन है कि उनमें इसे बदलने की क्षमता है। यही है श्रृंखला का आखिरी और महत्वपूर्ण टेस्ट मैच, और अनुभव काम आना चाहिए। जो भी निर्णय लेने की आवश्यकता है वह श्रृंखला के बाद सामने आना चाहिए।

In my personal opinion, Rohit sharma should fight out this phase. I don’t want him to walk out of this. He has done enough for Indian cricket, and i am sure he has the ability to turn this around.This is the last and a crucial test match of the series, and expirence should come…