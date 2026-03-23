सेंट विंसेंट : वेस्टइंडीज टीम पर शुक्रवार को सेंट विंसेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले महिला T20I में धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए उनकी मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए ICC आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार न्यूनतम ओवर गति के अपराधों के लिए खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है, हर उस ओवर के लिए जो उनकी टीम निर्धारित समय में नहीं फेंक पाती है।

कप्तान हेले मैथ्यूज ने अपराध स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित सजा मान ली जिसका मतलब है कि किसी औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं है। ICC ने एक बयान में कहा, 'अमीरात ICC अंतर्राष्ट्रीय मैच रेफरी पैनल के रियोन किंग ने यह सजा तब दी जब वेस्टइंडीज टीम को समय भत्ते को ध्यान में रखने के बाद भी लक्ष्य से दो ओवर पीछे पाया गया।' ऑन-फील्ड अंपायर लॉरेन एगेनबैग और जैकलीन विलियम्स, तीसरे अंपायर कैंडिस ला बोर्डे, और चौथे अंपायर मारिया एबॉट ने यह आरोप लगाया था।

अलाना किंग ने एक और जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की T20I टीम में अपनी वापसी को मजबूत किया। उन्होंने 25 रन देकर 2 विकेट लिए। मेहमान टीम ने दूसरे मैच में वेस्टइंडीज पर 17 रन से जीत हासिल की और तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली, जबकि पहले T20I में वे 43 रन से जीत चुके थे।