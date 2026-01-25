ढाका : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के बाहर होने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने साफ कर दिया है कि बोर्ड टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन सरकार के फैसले के आगे वह मजबूर था।

बीसीबी के निदेशक अब्दुर रज्जाक ने आरटीवी से बातचीत में कहा कि सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप ही नहीं, बल्कि हर विदेशी दौरे के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। उन्होंने कहा, 'हम हमेशा कहते आए हैं कि हम खेलना चाहते हैं, लेकिन यह सरकार का फैसला है। सरकार जो कहेगी, हमें वही मानना होगा। यह फैसला सिर्फ इस बार के लिए नहीं, बल्कि हर दौरे पर लागू होता है।'

ICC के फैसले को स्वीकार कर चुका है BCB

बीसीबी मीडिया कमेटी के चेयरमैन अमजद हुसैन ने पुष्टि की कि बांग्लादेश अब आधिकारिक तौर पर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और बोर्ड ने आईसीसी के फैसले को स्वीकार कर लिया है।

उन्होंने बताया कि बीसीबी ने आईसीसी से अपने मैच श्रीलंका शिफ्ट करने का अनुरोध किया था। इस मुद्दे पर कई बैठकें हुईं, जिसमें आईसीसी प्रतिनिधि और बांग्लादेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। इसके बाद जूम मीटिंग में आईसीसी बोर्ड ने साफ कर दिया कि मैचों का स्थान नहीं बदला जाएगा और बांग्लादेश को भारत में ही खेलना होगा।

सरकार ने भारत जाने से इनकार किया

अमजद हुसैन ने आगे कहा कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग के अगले दिन सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि अगर शेड्यूल में बदलाव नहीं हुआ, तो टीम भारत में टूर्नामेंट नहीं खेलेगी। उन्होंने बताया, 'आईसीसी ने हमें 24 घंटे में जवाब देने को कहा था और हमने विनम्रता से बता दिया कि मौजूदा शेड्यूल के तहत खेलना संभव नहीं है। इसके बाद हमने आईसीसी के फैसले को स्वीकार कर लिया और किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया।'

सुरक्षा कारणों का हवाला

बीसीबी का कहना है कि सरकार ने खिलाड़ियों, अधिकारियों और मीडिया की सुरक्षा को लेकर भारत यात्रा को असुरक्षित बताया। इसी वजह से श्रीलंका में मैच कराने का अनुरोध किया गया था, लेकिन आईसीसी ने इसे स्वीकार नहीं किया।

अमजद हुसैन के मुताबिक, 'सरकार का मानना है कि भारत में खेलना हमारे खिलाड़ियों और पूरे दल के लिए सुरक्षित नहीं है। यह पूरी तरह सरकार का फैसला है, इसमें बोर्ड कुछ नहीं कर सकता।'

ICC का पक्ष भी आया सामने

आईसीसी ने बताया कि उसने बीसीबी की चिंताओं को गंभीरता से लिया और तीन हफ्तों तक लगातार बातचीत की। स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट मंगाई गई और भारत में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत योजना साझा की गई।

आईसीसी की जांच में कोई ठोस सुरक्षा खतरा नहीं पाया गया, जिसके बाद शेड्यूल बदलने से इनकार कर दिया गया। 24 घंटे की तय समयसीमा में बांग्लादेश की पुष्टि न मिलने पर आईसीसी ने नियमों के तहत स्कॉटलैंड को रिप्लेसमेंट टीम के रूप में शामिल कर लिया।

स्कॉटलैंड की ऐतिहासिक एंट्री

बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेगा। स्कॉटलैंड इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई न कर पाने वाली टीमों में सबसे ऊंची रैंकिंग (14वां स्थान) पर है। वह नामीबिया, यूएई, नेपाल, अमेरिका, कनाडा, ओमान और इटली जैसी टीमों से ऊपर है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होगा और टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे।