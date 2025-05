नई दिल्ली : भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच पूर्व और वर्तमान भारतीय क्रिकेटरों ने भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति अपना प्यार और आभार व्यक्त किया। यह तनाव तब और बढ़ गया जब भारतीय सेना ने सीमा पार से किए गए मिसाइल हमलों और ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। भारत के उप-कप्तान शुभमन गिल उन क्रिकेटरों में शामिल थे जिन्होंने सशस्त्र बलों की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने एक्स पर एक संदेश में लिखा कि ऐसे समय में राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारे सैनिक, जिनके वीरतापूर्ण प्रयास हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, और उनके परिवार, जो राष्ट्र के लिए ऐसे बलिदान देते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जय हिंद!

Nation is above all in such times. Our soldiers whose valiant efforts ensure safety to us, and their families who make such sacrifices for the nation, we pray for you and for all. Jai Hind. 🇮🇳 pic.twitter.com/LncMD9hGnU — Shubman Gill (@ShubmanGill) May 9, 2025

केएल राहुल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हमारे सम्मानित सशस्त्र बलों के प्रत्येक सदस्य और उनके पीछे खड़े परिवारों को - हम आपकी बहादुरी, बलिदान और ताकत को सलाम करते हैं। एक राष्ट्र के रूप में, हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं और हमें सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। जय हिंद!

Immense gratitude to our armed forces for their unwavering bravery and courage to protect this great nation! Praying for the health and safety of our real heroes and their families in these tough times 🙏



Jai Hind 🇮🇳 — Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) May 9, 2025

बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमारे सशस्त्र बलों के अटूट साहस और वीरता के लिए अपार कृतज्ञता! इन कठिन समय में हमारे असली नायकों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। जय हिंद!

I have seen many United outfits in my sporting life, but this is the first time I am seeing a 1.5 billion-strong India United take the field, led by our magnificent Armed Forces and captained by the G.O.A.T., Narendra Modi Ji and his government. Take a bow. Jai Hind 🇮🇳… — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) May 9, 2025

1983 विश्व कप विजेता और पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'GOAT' (ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम) कहकर सशस्त्र बलों की प्रशंसा की। उन्होंने पोस्ट किया कि मैंने अपने खेल जीवन में कई एकजुट टीमें देखी हैं, लेकिन यह पहली बार है जब मैं 1.5 अरब मजबूत भारत को एकजुट होकर मैदान में देख रहा हूं, जिसका नेतृत्व हमारे शानदार सशस्त्र बल और कप्तान नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार कर रहे हैं। नमन। जय हिंद @narendramodi



भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुक्रवार को भारत-पाकिस्तान सीमा तनाव के कारण आईपीएल 2025 को तत्काल प्रभाव से एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया। यह निर्णय गुरुवार रात सीमा पार तनाव बढ़ने के बाद लिया गया, जिसके कारण जम्मू, उधमपुर और पठानकोट में ब्लैकआउट हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के हवाई हमले और ड्रोन ने आसमान पर कब्जा कर लिया।

दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक साथ खेलने वाले भारत के स्पिन जोड़ी कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने भी सैनिकों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। कुलदीप ने पोस्ट किया कि भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है। मैं अपने राष्ट्र, अपने सशस्त्र बलों के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। भारतीय सशस्त्र बलों को पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर शानदार हमला करने के लिए बड़ा सलाम। चुनौती के समय में, एक राष्ट्र की ताकत उसकी एकता में निहित है। भारतीय सेना हमें हर दिन दिखाती है कि रक्षा करना, सेवा करना और मजबूत रहना क्या होता है। आइए एकजुट हों, अपने बलों का समर्थन करें और सभी के लिए शांति सुनिश्चित करें। जय हिंद!"

पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने पोस्ट किया कि हम सीमा पर हर सैनिक और उनके घर पर इंतजार करने वाले हर परिवार के साथ खड़े हैं। ऐसे समय में शब्द कभी पर्याप्त नहीं होंगे, लेकिन हमारा आभार असीम है। आपके साहस, आपके बलिदान और इस राष्ट्र की रक्षा के लिए आपकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए, हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। आप केवल हमारी सीमाओं की नहीं, बल्कि हमारे सपनों की भी रक्षा करते हैं। हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, हम आपकी सेवा का सम्मान करते हैं, और हम कभी नहीं भूलेंगे कि आपने इस देश के लिए क्या दिया। जय हिंद!