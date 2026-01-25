लंदन : विश्व क्रिकेट संघ (WCA) ने टी20 विश्व कप से बांग्लादेश के बाहर होने पर चिंता व्यक्त करते हुए रविवार को कहा कि यह ‘एक दुखद क्षण' है जिस पर ‘गहन चिंतन' करने की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने शनिवार को पुष्टि की कि 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। ICC ने कहा कि यह ‘मुश्किल फैसला' इसलिए किया गया क्योंकि टूर्नामेंट से ठीक पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के उसकी टीम के मैचों को श्रीलंका में स्थानांतरित करने के अनुरोध को पूरा करना संभव नहीं था।

WCA के सीईओ टॉम मोफैट ने बयान में कहा, ‘टी20 विश्व कप से बांग्लादेश के बाहर होने और इस कारण टी20 के सर्वोच्च टूर्नामेंट से एक क्रिकेट प्रेमी देश की अनुपस्थिति हमारे खेल, बांग्लादेश के खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए एक दुखद क्षण है। यह एक ऐसा क्षण है जिस पर गहन चिंतन करने की जरूरत है।' IPL से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए BCB ने अपनी टीम को भारत भेजने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। ICC ने हालांकि यह तर्क दिया कि भारत में बांग्लादेश की राष्ट्रीय टीम, अधिकारियों या समर्थकों के लिए कोई प्रमाणित सुरक्षा खतरा नहीं था और पूर्व में तय किए गए कार्यक्रम में बदलाव करना उचित नहीं था।

मोफैट ने कहा, ‘क्रिकेट को तब मजबूती मिलती है जब प्रत्येक टीम और प्रत्येक खिलाड़ी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है, उन्हें उचित और निरंतर समर्थन दिया जाता है और वे निष्पक्ष शर्तों पर भाग ले पाते हैं। खेल तब सर्वश्रेष्ठ होता है जब सभी प्रतिभागी इसकी सफलता में वास्तविक योगदान देते हैं।' WCA पेशेवर क्रिकेटरों का एक वैश्विक संगठन है, जिसमें कई देशों के खिलाड़ी सदस्य हैं। भारतीय क्रिकेटर WCA के सदस्य नहीं हैं। ICC बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में बांग्लादेश का मैचों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव 14-2 के भारी अंतर से खारिज कर दिया गया, जिसमें केवल पाकिस्तान ने ही उसका समर्थन किया।

WCA की सीईओ ने कहा, ‘यह घटनाक्रम क्रिकेट जगत में आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करता है। विभाजन या बहिष्कार को हावी होने देने के बजाय हम खेल के नेतृत्वकर्ताओं से अपील करते हैं कि वे शासी निकायों, लीग और खिलाड़ियों सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करें, ताकि खेल को विभाजित करने के बजाय एकजुट किया जा सके और खेल के दीर्घकालिक विकास और सफलता के साझा हित में काम किया जा सके।' उन्होंने कहा, ‘विश्वभर के खिलाड़ियों और उनके संघों की तरफ से हम बांग्लादेश के उन खिलाड़ियों को अपना समर्थन देना जारी रखेंगे जिन्होंने विश्व कप में खेलने का मौका गंवा दिया है। हम BCB और अन्य सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं ताकि हमारे खेल को वैश्विक स्तर पर मजबूत और विकसित किया जा सके।'