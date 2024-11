खेल डैस्क : वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने मेघालय के खिलाफ कूच बिहार ट्रॉफी मैच के दूसरे दिन शानदार दोहरा शतक लगाया। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अर्नव बुग्गा के साथ पहले विकेट के लिए 180 रन जोड़े। अर्नव ने बोल्ड होने से पहले 108 गेंदों पर 114 रन बनाए। इसके बाद आर्यवीर ने जोरदार बल्लेबाजी जारी रखे और 229 गेंदों पर नाबाद 200 रन बनाकर लौटे। उन्होंने अपनी पारी में 34 चौके और 2 छक्के लगाए। आर्यवीर की नजरें अब तीसरे दिन तिहरा शतक लगाने पर होगी। यह संभव होता भी दिख रहा है क्योंकि दिल्ली के पास 208 रन की बढ़त और वह एक और दिन बल्लेबाजी कर सकते हैं क्योंकि यह 4 दिवसीय मैच है। इससे पहले धन्य नाकरा ने दिन का अंत 98 के स्कोर के साथ किया और वह अपने शतक से सिर्फ 2 रन दूर हैं। दिल्ली ने दिन का बोर्ड पर 468/2 का स्कोर टांगा है। इससे पहले उन्होंने मेघालय को 260 पर आऊट कर दिया था।

बता दें कि वीरेंद्र सहवाग ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर उनके दोनों बेटों में से कोई भी उनका 319 रन का रिकॉर्ड तोड़ेगा तो वह उसे फेरारी गिफ्ट करेंगे। सहवाग ने यह घोषणा साल 2015 में की थी जिसकी खूब चर्चा हुई थी। सहवाग की यह पारी पाकिस्तान के खिलाफ मुलतान टेस्ट के दौरान आई थी। इसी टेस्ट के बाद उन्हें मुलतान का सुलतान भी कहा जाने लगा था।

Virender Sehwag’s son, Aaryavir, smashed an unbeaten 200 off 229 balls in the Cooch Behar Trophy, including 34 fours and 2 sixes.



(Vid9/2) pic.twitter.com/NxwEpaFK6a