वृंदावन : टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के एक दिन बाद भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली मंगलवार को अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे। दंपति ने वृंदावन धाम में प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए मुलाकात की। दंपत्ति स्वामी प्रेमानंद महाराज के अनुयायी माने जाते हैं और उन्हें अक्सर वृंदावन में देखा जाता है।

Virat Kohli and Anushka Sharma at Vrindavan for blessings. 🙇🤍 pic.twitter.com/ql4LWIGo6K