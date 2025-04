खेल डैस्क : विराट कोहली ने हाल ही में डब्ल्यूडब्लयूई सुपरस्टार जॉन सीना की नकल की। यह घटना आईपीएल 2025 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के ड्रेसिंग रूम में हुई, जिसका वीडियो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में कोहली जॉन सीना के मशहूर "You Can't See Me" सिग्नेचर मूव को करते नजर आए, जिसमें वह अपने चेहरे के सामने हाथ हिलाते हैं। इस दौरान उन्होंने एक खास अंगूठी पहनी थी, जो माना जा रहा है कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम को बीसीसीआई द्वारा दी गई थी।

कोहली इस वीडियो में टिम डेविड के साथ मस्ती करते और डांस करते भी दिखे। यह मस्तीभरा अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आया, और सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। कोहली का यह अंदाज़ उनके हल्के-फुल्के पक्ष को दर्शाता है, जो मैदान के बाहर उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाता है। यह पहली बार नहीं है जब भारतीय क्रिकेटरों ने डब्ल्यूडब्लयूई स्टार्स की नकल की हो; पहले एमएस धोनी भी जॉन सीना के इस मूव को कॉपी कर चुके हैं।

pic.twitter.com/69uXWrPtcE — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 6, 2025

बता दें कि विराट कोहली फिलहाल मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबले में सक्रिय दिखे। इस मैच का रोमांच विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की फाइट थी। बुमराह जो कुछेक मैचों के बाद लौटे थे, की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने छक्का जड़ दिया। इसी दौरान विराट ने अपने ट्वंटी 20 करियर के 13 हजार रन भी पूरे कर लिए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। इस लिस्ट में क्रिस गेल अभी भी पहले नंबर पर बने हुए हैं।



विराट कोहली बीते दिनों बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के बाद बीसीसीआई की सख्त SOPs (Standard Operating Procedures) पर बोले थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी खिलाड़ी से पूछें कि क्या वह अपने परिवार को हर समय अपने साथ चाहता है, तो जवाब हाँ होगा। मैं अपने कमरे में अकेले बैठकर उदास नहीं होना चाहता। क्रिकेट एक जिम्मेदारी है, लेकिन उसे पूरा करने के बाद आपको सामान्य जिंदगी जीने की जरूरत होती है। यह बयान बीसीसीआई की उस नीति के खिलाफ था, जिसमें खिलाड़ियों के परिवारों को विदेशी दौरों पर सीमित समय की इजाजत दी गई थी। बाद में खबर आई कि बीसीसीआई ने इस नियम में ढील दी, जिसे कोहली के बयान से जोड़ा गया।