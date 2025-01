खेल डैस्क : मेलबर्न एयरपोर्ट पर महिला पत्रकार से बहस के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) की एक नई वीडियो सामने आई है। कोहली क्रिकेट आइकन तो है ही साथ ही साथ फैशन और हेयर स्टाइल के मामले में भी एक ट्रेंडसेटर हैं। अपने बोल्ड लुक के कारण वह हमेशा क्रिकेट फैंस के प्रभावित करने में सफल रहते हैं। एक बार फिर कोहली ने ऐसा ही काम किया है। कोहली की नए हेयरस्टाइल में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे क्रिकेट फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। उनके नवीनतम इंटेंस लुक ने प्रशंसकों की पुरानी यादों जिंदा कर दी हैं।



कोहली अक्सर अपने हेयरस्टाइल को लेकर प्रयोग करते रहे हैं। उनका प्रत्येक नया लुक उनकी फैशन समझ और बदलाव को अपनाने के आत्मविश्वास को दर्शाता है। यह कोहली ही थे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में स्टाइलिश हेयरस्टाइल और टैटू की शुरूआत की। उन्हें देखते देखते अन्य क्रिकेटर भी इसका अनुसरण करते दिखे। कोहली अब बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसे में नए स्टाइल में वह नए सिरे से पारी शुरू करने की कोशिश करेंगे।

यहां देखें वीडियो-

The new haircut of Virat Kohli



- THE KINGS NEW CROWN 👑 pic.twitter.com/wrkeEqwnLg