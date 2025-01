स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार खिलाड़ी विनोद कांबली को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्स पर पोस्ट के अनुसार सचिन तेंदुलकर के लंबे समय के साथी कांबली को शनिवार देर रात ठाणे के आकृति अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत अब स्थिर है, लेकिन गंभीर बनी हुई है। सोमवार को एक प्रशंसक ने कांबली का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पूर्व भारतीय खिलाड़ी को अंगूठा दिखाते हुए देखा जा सकता है। हाल ही में कांबली का एक वीडियो वायरल हुआ जिसने उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में अटकलों को जन्म दिया।

इसी बीच कांबली (52) का इलाज कर रहे डॉ. विवेक त्रिवेदी ने कहा कि पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने शुरुआत में मूत्र संक्रमण और ऐंठन की शिकायत की जिसके बाद उन्हें शनिवार को भिवंडी शहर के काल्हेर इलाके में शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। त्रिवेदी ने कहा कि आकृति अस्पताल में उनकी देखरेख कर रही मेडिकल टीम ने कई परीक्षण के बाद उनके मस्तिष्क में थक्के का पता चला। इस चिकित्सक ने कहा कि कांबली के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है और टीम मंगलवार को अतिरिक्त चिकित्सा जांच करेगी। त्रिवेदी ने बताया कि अस्पताल प्रभारी एस सिंह ने कांबली को अपनी चिकित्सा सुविधा में जीवन भर मुफ्त इलाज देने का फैसला किया है।

पिछले कुछ हफ्तों में भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली के स्वास्थ्य संघर्षों के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है। हाल ही में कांबली ने मुंबई के शिवाजी पार्क में दिवंगत रमाकांत आचरेकर के सम्मान में आयोजित एक समारोह में भाग लिया जिन्होंने उन्हें और सचिन तेंदुलकर को कोचिंग दी थी। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जिसमें कांबली को खुद को ठीक से चलने में भी संघर्ष करते देखा जा सकता है। हालांकि, कांबली ने अब अपने स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात की है। 52 वर्षीय कांबली अब 'बेहतर' हैं, लेकिन करीब एक महीने पहले उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई थी।

In pictures: Cricketer Vinod Kambli's condition deteriorated again, leading to his admission at Akriti Hospital in Thane late Saturday night. His condition is now stable but remains critical. pic.twitter.com/7NBektzQ54