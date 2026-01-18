बेंगलुरु : विदर्भ के ओपनर अथर्व तायडे ने BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड नंबर 1 पर सौराष्ट्र के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के चल रहे फाइनल में अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया। इस 25 वर्षीय खिलाड़ी ने सिर्फ 97 गेंदों में शानदार शतक लगाकर अपनी टीम को 200 रन के पार पहुंचाते हुए पांच साल का सूखा खत्म करते हुए लिस्ट ए में शतक लगाया।

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए अथर्व अमन मोखाडे के साथ विदर्भ के लिए पारी की शुरुआत करने आए। इस ओपनिंग जोड़ी ने सौराष्ट्र के गेंदबाजों की शुरुआती स्विंग का सामना किया और 80 रन की ओपनिंग साझेदारी की। सौराष्ट्र को आखिरकार 18वें ओवर में सफलता मिली, जब अंकुर पवार ने अमन को क्लीन बोल्ड कर दिया, जो 33 रन बनाकर आउट हुए। अपने पार्टनर को खोने के बावजूद अथर्व ने अपना हमला जारी रखा और यह सुनिश्चित किया कि नए बल्लेबाज यश राठौड़ पर दबाव न पड़े।

ओपनिंग बल्लेबाज ने 31वें ओवर में एक सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। शतक पूरा करने से पहले उन्होंने 12 चौके और दो छक्के लगाए। यह अथर्व का पांच साल में पहला लिस्ट ए शतक है। वह विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल में तिहरे अंक तक पहुंचने वाले सिर्फ 16वें बल्लेबाज हैं। अथर्व आखिरकार 36वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए जब उन्होंने अंकुर पवार की एक शानदार यॉर्कर को प्रेरक मांकड़ के हाथों में खेल दिया। उन्होंने 118 गेंदों में 128 रन बनाए। अथर्व ने अपनी पारी के दौरान 15 चौके और तीन छक्के भी लगाए।

अथर्व ने मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पारियां खेलीं। उन्होंने दिल्ली के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 62 (72) रन की धैर्यपूर्ण पारी खेलकर विदर्भ को 300 रन तक पहुंचाने में मदद की। उन्होंने जनवरी में इससे पहले असम के खिलाफ 80 और बड़ौदा के खिलाफ 65 रन भी बनाए थे। अथर्व ने 42 लिस्ट ए मैच खेले हैं और 35.25 की औसत से तीन शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं। दोनों टीमें कड़े मैचों के बाद फाइनल में पहुंची हैं।

