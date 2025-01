खेल डैस्क : ध्रुव शौरी (114), यश राठौड़ (116) की शानदार शतकीय और कप्तान करूण नायर (नाबाद 88) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर विदर्भ ने दूसरे सेमीफाइनल में महाराष्ट्र के सामने जीत के लिए 381 रन का लक्ष्य रखा था जोकि महाराष्ट्र की टीम हासिल नहीं कर पाई और 69 रनों से मुकाबला गंवा लिया। महाराष्ट्र की ओर से अर्शिन कुलकर्णी ने 90 रन बनाकर एक छोर संभाला लेकिन अन्य बल्लेबाजों का सहयोग न मिलने के कारण उनकी टीम को हार झेलनी पड़ी।



विदर्भ : 380/3 (50 ओवर)

महाराष्ट्र ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सलामी बल्लेबाज ध्रुव शौरी और यश राठौड़ ने पहले विकेट के लिए 224 रन जोड़े। यश राठौड़ ने 101 गेंदों में 14 और एक छक्के की मदद से (116) रनों की पारी खेली। ध्रुव शौरी ने 120 गेंदों में 14 चौके ओर एक छक्का लगाते हुए (114) रन बनाए। जितेश शर्मा ने 33 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्के लगाते हुए (51) रनों की अर्धशतकीय पारी खेली।

कप्तान करुण नायर ने 44 गेंदों में 9 चौके और 5 छक्कों की मदद से (नाबाद 88) रनों तूफानी की पारी खेली। शुभम दुबे (5) रन बनाकर नाबाद रहे। विदर्भ ने निर्धारित 50 ओवरों में 3 विकेट पर 380 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। महाराष्ट्र की ओर से मुकेश चौधरी ने 2 विकेट लिए। सत्यजीत बाछव ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

𝗩𝗶𝗱𝗮𝗿𝗯𝗵𝗮 𝗠𝗮𝗸𝗲 𝗜𝘁 𝗧𝗼 𝗧𝗵𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹! 👍 👍



The Karun Nair-led unit beat Maharashtra by 69 runs in the Semi Final 2 to set up the #VijayHazareTrophy Final showdown against Karnataka 👌 👌



