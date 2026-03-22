स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है। Rajasthan Royals अपना पहला मैच 30 मार्च को Chennai Super Kings के खिलाफ गुवाहाटी में खेलेगी। इस मुकाबले में सभी की नजरें भारत के युवा बल्लेबाज Vaibhav Sooryavanshi पर होंगी, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही बड़े-बड़े रिकॉर्ड बना दिए हैं।

बिहार के इस युवा खिलाड़ी ने 13 साल की उम्र में IPL कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर इतिहास रच दिया था और पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन कर सुर्खियां बटोरी थीं।

इरफान पठान ने दी वैभव को चेतावनी

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर Irfan Pathan ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह IPL सीजन वैभव के लिए सीखने वाला होगा, क्योंकि अब सभी टीमों के गेंदबाज उनके खेल को अच्छी तरह समझ चुके हैं और उनकी कमजोरियों पर काम कर रहे हैं।

इरफान पठान ने कहा कि वैभव ने IPL, घरेलू क्रिकेट और अंडर-19 वर्ल्ड कप सहित हर फॉर्मेट में रन बनाए हैं। ऐसे में अब गेंदबाज उनकी बल्लेबाजी के वीडियो देखकर रणनीति बना रहे हैं और उन्हें आउट करने के तरीके खोज रहे हैं।

वैभव को अपने खेल में करना होगा सुधार

इरफान पठान का मानना है कि वैभव को अब अपने खेल में लगातार सुधार करना होगा और अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वैभव का आत्मविश्वास बहुत ऊंचा है क्योंकि वह हर फॉर्मेट में शतक बना चुके हैं।

पठान ने कहा कि इस IPL में सभी गेंदबाज अपनी रणनीति के साथ तैयार रहेंगे और वैभव के सामने बड़ी चुनौती होगी। अगर वह इस सीजन में लगातार रन बनाते हैं और एक और शतक लगाते हैं, तभी कहा जाएगा कि उन्होंने अपने खेल को अगले स्तर पर पहुंचा दिया है।

अंडर-19 वर्ल्ड कप में किया धमाकेदार प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 7 मैचों में 439 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे। इस दौरान उन्होंने 30 छक्के लगाए, जो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा थे।

अंडर-19 वनडे में भी वैभव भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। उन्होंने सिर्फ 25 पारियों में 1412 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.1 करोड़ रुपये में साइन किया था, जिससे वह IPL खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। पिछले IPL सीजन में उन्होंने 7 पारियों में 252 रन बनाए थे।