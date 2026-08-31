न्यूयॉर्क: US Open 2026 के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अर्जेंटीना के गैरवरीयता प्राप्त खिलाड़ी मारियानो नवोने ने 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच को पांच सेट तक चले मुकाबले में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में नवोने ने जोकोविच को 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 से मात दी। इस हार के साथ जोकोविच का 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना भी टूट गया।

'जोकोविच मेरे बचपन के आदर्श रहे हैं'

ऐतिहासिक जीत के बाद नवोने ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जोकोविच को हराना उनके लिए बेहद खास है। उन्होंने कहा, 'इस समय यह एक अविश्वसनीय एहसास है। नोवाक बचपन से मेरे आदर्श रहे हैं। कुछ साल पहले तक मैं टॉप-100 से बाहर था, इसलिए 2023 तक मुझे उन्हें देखने का मौका भी नहीं मिला था।' नवोने ने आगे कहा, '2026 में नोवाक के खिलाफ आर्थर ऐश जैसे शानदार कोर्ट पर जीत हासिल करना पागलपन जैसा है। यह उन सबसे बेहतरीन कोर्ट में से एक है, जिस पर मैंने खेला है।'

परिवार और टीम के साथ मनाई जीत

जीत के बाद नवोने ने अपने परिवार और टीम के साथ इस खास पल का जश्न मनाया। हालांकि, उन्होंने कहा कि अब उनका ध्यान अगले मुकाबले पर रहेगा। उन्होंने कहा, 'मैं यहां अपनी मां, अपने पिता और पूरी टीम के साथ हूं। अर्जेंटीना में मेरा परिवार भी निश्चित तौर पर बहुत खुश होगा। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन अब हमें रिकवर करना होगा। हमें इस पल का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे पलों को महसूस करना भी जरूरी है।'

दूसरे और तीसरे सेट के बाद वापसी करना आसान नहीं था

नवोने ने मुकाबले के दौरान अपनी मानसिक मजबूती को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि जोकोविच के खिलाफ मैच में दबाव से निपटना आसान नहीं था, खासकर तब जब उन्होंने दूसरा और तीसरा सेट गंवा दिया था। नवोने ने कहा, 'यह बिल्कुल आसान नहीं था। मैंने पहला सेट बहुत अच्छी तरह खेला। मैं 5-0 से आगे था, लेकिन फिर मैंने तीन गलतियां कीं। नोवाक के खिलाफ अगर आप थोड़े से भी छोटे पड़ते हैं, तो आप मुश्किल में आ जाते हैं।'

चौथे सेट में बदली रणनीति

अर्जेंटीना के खिलाड़ी ने बताया कि चौथे सेट में उनकी आक्रामकता और ऊर्जा बढ़ी, जिसने मुकाबले का रुख बदल दिया। उन्होंने कहा, 'चौथे सेट में मेरी तीव्रता उनसे ज्यादा थी। जब आप कोर्ट पर होते हैं, तो आपका लक्ष्य जीतना और संघर्ष करना होता है। चौथे सेट में शारीरिक रूप से मैं थोड़ा बेहतर था।'

पांचवें सेट में जोकोविच की शारीरिक परेशानी ने भी मुकाबले को प्रभावित किया। नवोने ने कहा, 'पांचवें सेट में उन्हें थोड़ी चोट भी थी। मैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं, लेकिन यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है।'

जोकोविच का 25वें ग्रैंड स्लैम का सपना टूटा

इस हार के साथ जोकोविच की इस साल US Open में रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की उम्मीद खत्म हो गई। खास बात यह है कि जोकोविच करीब 20 साल बाद किसी ग्रैंड स्लैम के पहले दौर में बाहर हुए हैं।

US Open 2026 में पहले ही बड़ा बदलाव देखने को मिल चुका है। दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी जानिक सिनर चोट के कारण टूर्नामेंट से हट चुके हैं, जबकि डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्काराज लंबे ब्रेक के बाद प्रतियोगिता में वापसी कर रहे हैं।

मारियानो नवोने के लिए यह जीत उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बन गई है। उन्होंने न सिर्फ 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन को हराया, बल्कि US Open के पहले ही दौर में टेनिस की दुनिया को बड़ा झटका भी दिया।