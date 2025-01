कुआलालंपुर : मौजूदा चैंपियन भारत ने आईसीसी महिला अंडर 19 विश्व कप में अपना दबदबा जारी रखते हुए रविवार को यहां सुपर सिक्स चरण में बांग्लादेश को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। वैष्णवी शर्मा (15 रन पर तीन विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भारत ने बांग्लादेश को 20 ओवर में 8 विकेट पर महज 64 रन पर रोकने के बाद 7.1 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत दर्ज की।

