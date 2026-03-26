नई दिल्ली : 2008 में शुरू होने के बाद से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट से कहीं ज्यादा बन गया है। यह टैलेंट, जुनून और मौकों का संगम है। IPL की ट्रॉफी पर संस्कृत में एक वाक्य लिखा है, 'यत्र प्रतिभा अवसरं प्राप्नोति' मतलब 'जहां टैलेंट को मौका मिलता है'। यह आदर्श वाक्य टूर्नामेंट के उस मकसद को दिखाता है जिसके तहत टैलेंट को आगे बढ़ने के लिए एक मंच दिया जाता है। यह टूर्नामेंट हर सीजन में नए टैलेंट सामने लाता है। अब जब टूर्नामेंट शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है तो उन बिना कैप वाले नए खिलाड़ियों (जिन्होंने डेब्यू नहीं किया) पर एक नजर डालते हैं रहा है जिनसे लीग में अपनी छाप छोड़ने की उम्मीद है।

आकिब नबी डार (दिल्ली कैपिटल्स)

बेहतरीन लाइन और लेंथ वाला एक स्विंग गेंदबाज जिसमें गेंद को दोनों तरफ घुमाने की काबिलियत है। आकिब नबी दो शानदार रणजी ट्रॉफी सीजन के बाद पूरे देश की आंखों का तारा बन गया। इन सीजन (2024-25 और 2025-26) में उसने कुल 104 विकेट लिए। IPL की नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने उसे 8.40 करोड़ रुपए में खरीदा। यह IPL में उसके लिए लगी पहली बोली थी। 2025/26 की रणजी ट्रॉफी में वह सीजन का सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बना। उन्होंने 17 पारियों में 12.65 की औसत से 60 विकेट। इसी सीजन में जम्मू-कश्मीर ने अपना पहला ऐतिहासिक रणजी खिताब जीता। नबी J&K के इस शानदार सीजन का मुख्य हीरो था और उसे 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया।

कार्तिक शर्मा (चेन्नई सुपर किंग्स)

राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला, लगातार छक्के जड़ने वाला और विकेटकीपिंग करने वाला कार्तिक शर्मा IPL की नीलामी में सबसे महंगा बिकने वाला अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बन गया। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उसे 14.2 करोड़ रुपए में खरीदा। 2025-26 के रणजी सीजन के पहले चरण में वह सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ियों में से एक था, और 2024-25 की विजय हजारे ट्रॉफी में भी उसने सबसे ज्यादा छक्के जड़े थे। IPL 2025 के दौरान CSK की बड़ी टीम के साथ ट्रेनिंग करने के बाद वह IPL 2026 के लिए उनकी मुख्य टीम में शामिल हो गए।

मंगेश यादव (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)

मंगेश के करियर का सबसे अहम पल मध्य प्रदेश T20 लीग के दौरान आया, जब मंगेश ने 6 मैचों में 12.00 की शानदार औसत से 14 विकेट लिए। घरेलू क्रिकेट में RCB के कप्तान रजत पाटीदार के साथ मध्य प्रदेश के लिए खेलने के बाद उन्हें आखिरकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से वह लंबे समय से इंतजार वाला बुलावा आया, जब उन्हें यश दयाल के लिए एक सटीक विकल्प के तौर पर पहचाना गया। मंगेश निचले क्रम में बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं और हालांकि घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन का नमूना छोटा है, फिर भी RCB के स्काउटिंग नेटवर्क का मानना ​​है कि वह RCB की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए काफी अच्छे हैं।

प्रशांत वीर (चेन्नई सुपर किंग्स)

एक बाएं हाथ के स्पिनर जो निचले क्रम में छक्के लगा सकते हैं। प्रशांत वीर ने IPL 2026 की नीलामी में हलचल मचा दी और कार्तिक शर्मा के साथ संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बन गए, जब CSK ने उन्हें 14.2 करोड़ रुपए में खरीद लिया। चेन्नई में CSK के ट्रायल और BCCI अंडर-23 टूर्नामेंट में प्रभावित करने के बाद वीर को फ्रेंचाइजी ने रवींद्र जडेजा के संभावित विकल्प के तौर पर चुना। जडेजा को IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स के साथ ट्रेड कर दिया गया था। उन्होंने UPT20 लीग को 155 के स्ट्राइक रेट से 320 रन बनाकर और आठ विकेट लेकर समाप्त किया।