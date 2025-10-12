दोहा: यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) ने AFC एशियाई क्वालिफ़ायर्स के ग्रुप A में ओमान को 2-1 से हराकर FIFA वर्ल्ड कप 2026 की क्वालीफिकेशन के लिए अपने कदम मजबूत कर लिए हैं, और अब अगर अंतिम मुकाबले में कतर से ड्रॉ होता है तो UAE पहली बार 1990 के बाद विश्व कप में पहुंच जाएगा।

UAE ने हार के कगार से जीत की ओर बढ़ते हुए खुद को ग्रुप A की ऑटोमैटिक क्वालीफिकेशन की प्रबल दावेदार बना लिया। मार्कस मेलोनी और काईओ के लेट गोल्स ने UAE को बढ़त दिलाई और टीम को अंतिम राउंड में ड्रॉ के जरिए विश्व कप में पहुंचने का मौका दिया।

ओमान ने पहले गोल किया, जब ऑटोन क्वामे ने अमजद अल हरथी के जोरदार क्रॉस को अनजाने में अपने नेट में डाला। इसके बाद UAE ने मैच पर कब्जा जमाया, लेकिन कोई निर्णायक मौके बनाने में संघर्ष किया।

मैच के आखिरी 20 मिनट में UAE ने दबदबा बनाया। अली सालेह पर फाउल के कारण UAE को पेनल्टी दी गई, लेकिन VAR समीक्षा के बाद इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद मेलोनी ने सालेह के क्रॉस को हेड करते हुए गोल किया। फिर काईओ ने क्रॉस का फायदा उठाकर गोल किया और UAE को विजयी बनाया।

ओमान को भी मौके मिले – खालिद ईसा ने अब्दुल्रहमान अल मुषाफ़री की जबरदस्त कोशिश को रोका, और नासर अल रवाही का शॉट गोल से चूक गया। अंतिम समय में अली अल बुसेदी का शॉट भी खालिद ईसा ने बचा लिया।

UAE के हेड कोच कोस्मिन ओलारोईउ, जिन्होंने मई में शारजाह FC को AFC चैंपियंस लीग 2024/25 का खिताब जिताने के बाद UAE की कमान संभाली, ने कहा कि पहले हाफ में टीम के प्रदर्शन ने उन्हें दूसरे हाफ में तकनीकी बदलाव करने पर मजबूर किया। उन्होंने काईओ कैनेडो, याहिया नादर और हरीब अब्दल्ला को मैदान में उतारा और टीम की ताकत बढ़ाई।