स्पोर्ट्स डेस्क : India U23 men's football team ने U23 ट्राई-नेशन चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए Bhutan U23 national team को 5-0 से हरा दिया। यह मुकाबला अरुणाचल प्रदेश के यूपिया स्थित Golden Jubilee Stadium में खेला गया। इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गया है।

भारत की ओर से सुहैल अहमद भट ने शानदार खेल दिखाते हुए दो गोल किए। वहीं रिक्की मीतेई हाओबाम, टोम्बा सिंह हाओबाम और मोहम्मद अजसल ने एक-एक गोल कर टीम की जीत पक्की कर दी। भारत ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और भूटान पर लगातार दबाव बनाए रखा।

पहला गोल हाफ टाइम से ठीक पहले आया, जब रिक्की ने बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाकर टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरे हाफ में भारत ने और आक्रामक खेल दिखाया और लगातार गोल कर मैच को एकतरफा बना दिया।

मैच के आखिरी मिनटों में भारत ने दो और गोल कर स्कोर 5-0 कर दिया। सुहैल ने एक गोल करने के साथ एक असिस्ट भी दिया, जिससे टीम की बड़ी जीत सुनिश्चित हुई। भारत ने पूरे मैच में गेंद पर नियंत्रण रखा और भूटान को ज्यादा मौके नहीं दिए।

इस जीत के बाद भारत के तीन अंक हो गए हैं और टीम अब 31 मार्च को ताजिकिस्तान के खिलाफ निर्णायक मुकाबला खेलेगी। जो टीम यह मैच जीतेगी, उसके ट्रॉफी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी।