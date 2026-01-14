स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी पुरुष अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप 2026 में अपनी बादशाहत कायम करने की कोशिश करेगी जो 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। आयुष म्हात्रे 15 सदस्यीय अंडर-19 भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे और विहान मल्होत्रा ​​उप-कप्तान होंगे। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं।

2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप 50 ओवर का 16वां एडिशन है और इसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फॉर्मेट के अनुसार, 16 टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है। सिंगल-लेग्ड राउंड रॉबिन ग्रुप मैचों के बाद, हर पूल से टॉप तीन टीमें सुपर सिक्स में पहुंचेंगी। सुपर सिक्स स्टेज में 12 टीमों को आगे दो ग्रुप में बांटा जाएगा और मैचों के एक और राउंड के बाद हर सुपर सिक्स ग्रुप से टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। फाइनल 6 फरवरी को हरारे में होगा।

भारत को ग्रुप A में न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और USA के साथ रखा गया है और वह अपने सभी ग्रुप मैच बुलावेयो में खेलेगा। भारत टूर्नामेंट के पहले दिन बुलावेयो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में USA के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा।

भारत पांच बार चैंपियन : 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022

भारत चार बार रनरअप : 2006, 2016, 2020 और 2024

ऑस्ट्रेलिया जो 2024 के फाइनल में भारत को हराकर मौजूदा चैंपियन है, उसके नाम चार खिताब हैं।

भारत U19 वर्ल्ड कप 2026 टीम

भारतीय U19 क्रिकेट टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा ​​(उप-कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, मोहम्मद एनां, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन।

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 भारत का शेड्यूल (भारतीय समयनुसार)



15 जनवरी, गुरुवार: भारत बनाम USA - दोपहर 1:00 बजे

17 जनवरी, शनिवार: भारत बनाम बांग्लादेश - दोपहर 1:00 बजे

24 जनवरी, शनिवार: भारत बनाम न्यूजीलैंड - दोपहर 1:00 बजे

25 जनवरी, रविवार से 1 फरवरी, रविवार: सुपर सिक्स मैच (क्वालिफिकेशन के अधीन) - दोपहर 1:00 बजे

3 फरवरी, मंगलवार: सेमीफाइनल 1 (क्वालिफिकेशन के अधीन) - दोपहर 1:00 बजे

4 फरवरी, बुधवार: सेमीफाइनल 2 (क्वालिफिकेशन के अधीन) - दोपहर 1:00 बजे

6 फरवरी, शुक्रवार: फाइनल (क्वालिफिकेशन के अधीन) - दोपहर 1:00 बजे

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 लाइव मैच कहां देखें

लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर होगी।

लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा।