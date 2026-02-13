कोलंबो (श्रीलंका) : शुक्रवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मैच में जिम्बाब्वे से नाटकीय हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ट्रैविस हेड ने माना कि पावर-प्ले में शुरुआती विकेट गंवाने के बाद उनकी टीम दबाव में आ गई थी। जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए मजबूत ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया।

मैच के बाद हेड ने माना कि हार निराशाजनक थी, लेकिन कहा कि वे पहले भी ऐसी ही स्थितियों में रहे हैं, जैसे पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2023 में। ऑस्ट्रेलियाई टीम के चोटों से जूझने और तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और पैट कमिंस के टूर्नामेंट से बाहर होने के बावजूद हेड ने टीम के अनुभव पर भरोसा जताया और कहा कि वे बाकी दो गेम जीतने के लिए ब्लूप्रिंट पर टिके रहेंगे।

मैच के बाद हेड ने कहा, 'पूरे समय फीडबैक यही था कि यह एक अच्छा विकेट है। हमने खुद पर दबाव डाला, जाहिर है पावर प्ले में विकेट गंवाए। और जैसा मैंने कहा, थोड़ा दबाव डाला और स्कोरबोर्ड रेट बढ़ गया। मुझे लगता है, हमें बीच से एक पार्टनरशिप मिली, लेकिन शायद हमने खुद को थोड़ा ज्यादा खुला छोड़ दिया और ऐसा होता है।'

उन्होंने आगे कहा, 'तो, यह निराशाजनक है, लेकिन यही गेम है। हम पहले भी यहां आ चुके हैं। हमने टॉस के समय चोटों और टूर्नामेंट खेलने के बारे में थोड़ा कहा था, जो आम बात है। हम बहुत सारे कड़े गेम देख रहे हैं। सभी टीमें बहुत अच्छी हैं। और हां, हम पहले भी इस स्थिति में आ चुके हैं। हमारे ड्रेसिंग रूम में कुछ लोग थे जो 2023 (WC) में भारत में थे जिन्होंने इससे निपटा और हम सही रास्ते पर आ गए। इसलिए हम ड्रेसिंग रूम में जितना हो सके उतना कॉन्फिडेंस बनाए रखने और दो और गेम जीतने के लिए उसी के ब्लूप्रिंट पर वापस जाएंगे।'

यह दूसरी बार है जब अफ्रीकी देश ने टी20 वर्ल्ड कप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। पहली बार तब हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया 2007 एडिशन में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना ग्रुप स्टेज मैच हार गया था। इस जीत के बाद जिम्बाब्वे ग्रुप B में दूसरे स्थान पर आ गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक जीत के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गया। श्रीलंका टॉप पर है। अब, जिम्बाब्वे मंगलवार को अपने अगले ग्रुप-स्टेज मैच में आयरलैंड से भिड़ेगा जबकि ऑस्ट्रेलिया सोमवार को श्रीलंका से भिड़ेगा।