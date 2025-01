खेल डैस्क : हेले मैथ्यूज की तूफानी पारी की बदौलत वेस्टइंडीज महिला टीम ने कप्तान नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में भारतीय टीम को 9 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 की बराबरी पर ला खड़ी की है। 47 गेंदों पर 85 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाने वाली हेले मैथ्यूज प्लेयर ऑफ द मैच रहीं। हार के कारणों पर चर्चा करते हुए भारतीय टीम की कप्तान स्मृति मंधान ने कहा कि टी20 क्रिकेट ऐसा ही है। मुझे लगता है कि परिस्थितियां बदलीं, लेकिन हम अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर सके। नमी थी, लेकिन हम बेहतर नहीं कर पाए। एक गेंदबाजी इकाई के रूप में हमें आगे चलकर अपनी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने की जरूरत है। आज काफी ओस थी, लेकिन हम शिकायत नहीं कर सकते। हमें अगले गेम में और मजबूत होकर वापसी करनी होगी।



वहीं, हेले मॅथ्यूज ने मैच जीतने के बाद कहा कि हमने पिछले गेम में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, इसलिए हमें इस गेम में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। आज रात सचमुच उन्हें रास्ता दिखा दिया। हमने इस खेल पर नियंत्रण रखा और इसे अच्छे से समाप्त किया। हमने उन्हें नियंत्रण में रखा। अंत में उन्हें जो स्कोर मिला, उससे खुश हूं, लेकिन हमें लगा कि हम लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं।



वहीं, विंडीज ऑलराऊंडर डिआंड्रा डॉटिन ने कहा कि आज वास्तव में अच्छा लग रहा है, हम बुनियादी बातों पर कायम रहे। इस प्रदर्शन के बाद श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन करके वास्तव में अच्छा महसूस हुआ। हमारे पास दृढ़ संकल्प था और हम और अधिक रन चाहते थे। हम सकारात्मक थे। कभी-कभी आपको गेंद जल्दी मिल जाती है, लेकिन कैच से मैच जीत जाते हैं। आपको कैच पकड़कर रखना होगा। हमने पिच का आकलन किया और आखिरी गेम के बाद कुछ चर्चाएं कीं। जिसका हमें फायदा हुआ।

