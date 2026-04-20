स्पोर्ट्स डेस्क : Punjab Kings ने IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए Lucknow Super Giants को 54 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 254/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इसके जवाब में LSG 200/5 ही बना सकी और मुकाबला एकतरफा हो गया।

आर्य-कोनॉली की रिकॉर्ड साझेदारी

इस जीत के हीरो रहे Priyansh Arya और Cooper Connolly, जिन्होंने दूसरे विकेट के लिए 182 रन की जबरदस्त साझेदारी की। दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 13.2 ओवर में यह साझेदारी कर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया और विपक्षी टीम को दबाव में ला दिया।

अय्यर का बड़ा बयान

मैच के बाद कप्तान Shreyas Iyer ने कहा, 'जो शॉट्स मैंने देखे, वो सच में हैरान कर देने वाले थे। खासकर तेज गेंदबाजों को बैकफुट से सीधे मारना काफी हिम्मत का काम है। जिस तरह उन्होंने मिडिल ओवर्स में साझेदारी बनाई, वह शानदार था।' उन्होंने दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए उनकी बेखौफ बल्लेबाजी को टीम की सफलता की कुंजी बताया।

ड्रेसिंग रूम की ‘सिक्स हिटिंग चैलेंज’

अय्यर ने खुलासा किया कि टीम के अंदर एक मजेदार मुकाबला चल रहा है, जिसने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने के लिए प्रेरित किया। 'मैंने प्रियांश और कूपर से कहा कि IPL में देखते हैं कौन ज्यादा छक्के मारता है। इनाम मेरी बैट होगी। अगर टीम अच्छा कर रही है, तो मैं खुश हूं।' इस हल्के-फुल्के चैलेंज ने खिलाड़ियों के अंदर आत्मविश्वास और आक्रामकता को बढ़ाया।

टीम की रणनीति और सोच

अय्यर ने टीम की फिलॉसफी पर जोर देते हुए कहा, 'जब आप खिलाड़ियों को खुलकर खेलने देते हैं, तब वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हर खिलाड़ी अपनी रूटीन फॉलो करता है और वही उसे सफलता दिलाता है। हम मैच से पहले बात करते हैं, कोच Ricky Ponting भी कुछ अहम बातें बताते हैं, और खिलाड़ी मैदान पर उसे लागू करते हैं।' उन्होंने साफ किया कि टीम में ज्यादा दबाव नहीं डाला जाता, बल्कि खिलाड़ियों को खुद को एक्सप्रेस करने की आजादी दी जाती है।

गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन

बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और LSG को 200/5 तक ही सीमित रखा। अय्यर ने गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा, 'हमारे ज्यादातर गेंदबाज इंटरनेशनल लेवल के हैं और उनके पास काफी अनुभव है। हमने हर बल्लेबाज के लिए प्लान बनाया था, और उसे सही तरीके से लागू किया।' उन्होंने यह भी कहा कि टीम को लगातार बेहतर प्रदर्शन करते रहने के लिए आत्मसंतुष्टि से बचना होगा।

पॉइंट्स टेबल में PBKS टॉप पर

इस जीत के साथ पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई है और टीम का आत्मविश्वास काफी ऊंचा है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलन टीम को इस सीजन का मजबूत दावेदार बना रहा है।