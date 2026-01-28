विज्क आन जी , नीदरलैंड ( निकलेश जैन ) शतरंज का विम्बलडन कहे जाने वाले 88वें टाटा स्टील क्लासिकल सुपर ग्रांड मास्टर्स टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में आते अब खिलाड़ी बेहद सम्हलकर खेलते नज़र आ रहे है और यही कारण है की इस राउंड में भी सिर्फ़ दो ही बाजी का परिणाम निकला जबकि पाँच बाजियाँ अनिर्णीत रही ।

भारत के सभी खिलाड़ियों ने इस राउंड में आधा अंक हासिल किया , सबकी नजरे थी विश्व चैंपियन डी गुकेश और देश के नंबर एक खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी के बीच के मुक़ाबले पर जिसमें केजीडी एक्सेप्टेड ओपनिंग में केल मोहरो से खेलते हुए गुकेश नें वजीर के तरफ़ से अपने प्यादों से दबाव बनाया तो अर्जुन नें इसका जबाब केंद्र से दिया . 34 चालों के बाद दोनों खिलाड़ियों नें लगातार हाथियों की चाल चलते हुए आधा अंक बांटा . वहीं लगातार दो हार के बाद प्रज्ञानन्दा नें चेक गणराज्य के थाई दाई वां नुज्ञेन से ड्रा खेलते हुए अपना पहला अंक बनाया जबकि अरविंद चितम्बरम नें उज़्बेकिस्तान के अब्दुसातोरोव नोदिरबेक से अंक बांटा .

दिन की पहली जीत दर्ज की जर्मनी के मैथियास ब्लूबम नें , उन्होंने हमवतन शीर्ष वरीय विंसेंट केमर को पराजित करते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की . दूसरी जीत आई नीदरलैंड के यान फारेस्ट यॉर्डन के खाते में उन्होंने हमवतन अनीश गिरी को पराजित किया . अन्य बाज़ियों में स्लोवेनिया के व्लादिमीर फ़ेडोसीव नें ज़्बकिस्तान के जावोखीर सिंदारोव से और टर्की के यागिज ख़ान नें यूएसए के नीमन हंस मोके से और ड्रा खेला . अब तीन राउंड के बाद अर्जुन ,नीमन, नोदिरबेक, ब्लूबम और यॉर्डन 2 अंक बनाकर खेल रहे है .