कोलंबो : भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने जिम्बाब्वे की “स्टेटमेंट जीत” की तारीफ की। जिम्बाब्वे ने मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराकर बड़ा उलटफेर किया। तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी और ब्रैड इवांस की शानदार तेज गेंदबाजी (क्रमशः 4 और 3 विकेट) ने जिम्बाब्वे को आर प्रेमदासा स्टेडियम में अपने दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 19.3 ओवर में 146 रन पर ऑल आउट करने और 23 रन से जीत दर्ज करने में मदद की।

तेंदुलकर ने X पर पोस्ट किया, 'जिम्बाब्वे की स्टेटमेंट जीत! ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराना असली जज्बा है। और बेशक, ब्लेसिंग बिल्कुल वैसी ही निकलीं, सही मायने में एक आशीर्वाद, शानदार 4 विकेट के साथ। यह कितना रोमांचक टूर्नामेंट बन रहा है!'

मैट रेनशॉ 2021 टी20 विश्व कप चैंपियन के लिए अकेले योद्धा थे, लेकिन उन्हें सपोर्ट की कमी महसूस हुई क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी 65 रन की जबरदस्त पारी बेकार चली गई जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। जिम्बाब्वे ने पहले 2007 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही किया था। एक मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बहुत खराब रही क्योंकि जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों ने मैदान पर मौजूद स्विंग मूवमेंट की मदद से टॉप ऑर्डर को तोड़ दिया।

ऑस्ट्रेलिया के संकटमोचक ग्लेन मैक्सवेल फिर से टीम के लिए खड़े हुए जब सबसे ज़्यादा जरूरत थी। उन्होंने धीरे-धीरे शुरुआत की और मैट रेनशॉ के साथ 77 रन की पार्टनरशिप की जो अटैकिंग काम कर रहे थे और विरोधी टीम पर दबाव बना रहे थे जबकि मैक्सवेल ने अपनी पारी की शुरुआत में सिंगल और डबल रन बनाए।

जिम्बाब्वे की खास फील्डिंग की तारीफ करते हुए भारत के पूर्व क्रिकेट रविचंद्रन अश्विन ने कहा, 'जिम्बाब्वे की तरफ से यह जबरदस्त है। बैटिंग और बॉलिंग बहुत अच्छी रही है, लेकिन टोनी मुनयोंगा की फील्डिंग ने दबाव बढ़ा दिया है। उन्होंने कम से कम 12-15 रन बचाए हैं और डीप मिड विकेट पर एक शानदार कैच लेकर मैच खत्म किया है। जब ग्राउंड का साइज सही होता है, तो क्रिकेटिंग स्किल्स सच में सामने आती हैं, जिससे खेल के सभी पहलुओं को मौका मिलता है। मुझे सच में पसंद आया कि इस टी20 वर्ल्ड कप में पिचें कितनी बैलेंस्ड रही हैं।'