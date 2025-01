खेल डैस्क : शीर्ष बल्लेबाज विराट कोहली को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 3 जनवरी से शुरू होने वाले 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पांचवें और अंतिम टेस्ट से पहले नेट्स पर पसीना बहाते देखा गया। 36 वर्षीय खिलाड़ी ने सीरीज के पहले टेस्ट में उम्मीदों पर खरा उतरते हुए शानदार शतक जड़ा, जो टेस्ट क्रिकेट में उनका 30वां शतक था। हालांकि, अगले तीन मैचों में उनका फॉर्म खराब हो गया है। कोहली लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों पर आउट हो रहे हैं। अपनी पिछली 5 पारियों में कोहली ने 7, 11, 3, 36 और 5 रन बनाए हैं, जो उनके चल रहे संघर्ष को दर्शाता है। 5वें टेस्ट से पहले पूर्व कप्तान ने कठोर नेट सत्र में भाग लिया। मेहमान इस महत्वपूर्ण मैच में कोहली के प्रदर्शन पर भरोसा कर रहे होंगे क्योंकि वे श्रृंखला को 2-2 से बराबर करना चाहते हैं और विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के लिए क्वालीफाई करने की अपनी उम्मीदों को जीवित रखना चाहते हैं।

नेट्स पर बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली का वीडियो-

Virat Kohli in the nets today at the SCG. Always exciting to watch. Can’t wait for tomorrow! #AUSvIND pic.twitter.com/vRPV4AQPRK